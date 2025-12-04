تطورات جديدة بشأن مستقبل نيمار مع سانتوس قبل نهاية عقده

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن مستجدات مهمة تتعلق بمستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي سانتوس، في ظل غموض مصيره قبل أسابيع قليلة من نهاية عقده الحالي مع الفريق.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس بنهاية شهر ديسمبر الجاري، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد التعاقد، رغم رغبة النادي في استمرار اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

وكان سانتوس قد ضم نيمار العام الماضي في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع نادي الهلال السعودي. ووفقًا للصحفي الموثوق سانتي أونا من موقع فوت ميركاتو، فقد بدأت إدارة سانتوس محادثات أولية مع اللاعب ومحيطه لبحث تمديد العقد.

وأشار أونا إلى أن نيمار يميل للاستمرار مع سانتوس لموسم آخر، حيث تسير المفاوضات بين الطرفين في اتجاه إيجابي، مع توقعات بحسم تجديد العقد خلال الفترة المقبلة.

ويأمل النجم البرازيلي في استعادة مكانه ضمن قائمة منتخب البرازيل، التي ستشارك في كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وقد شدد كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب، على أنه لن يعتمد على أي لاعب غير جاهز بدنيًا وفنيًا بنسبة 100%.

وعاد نيمار للتألق مؤخرًا، بعدما سجل هاتريك قاد به سانتوس إلى الفوز على يوفيتود بنتيجة 3–0 في الدوري البرازيلي، بعد فترة طويلة عانى خلالها من الإصابات.