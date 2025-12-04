بحوث الصحراء ينظم فاعلية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

نظمت محطة بحوث الشيخ زويد التابعة لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فاعلية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في المناطق النائية، خاصة في شمال سيناء.

وركز الفريق الفني للبرنامج على تقديم دعم معرفي وتطبيقي شامل للنساء المعيلات، يهدف إلى تحويل المهارات التقليدية إلى مشاريع ريادية ذات عائد اقتصادي مستدام. وقد تضمن الدعم: تدريب عملي على الكفاءة المائية وتدريب النساء على أساليب الري الحديث والزراعة في البيئات الصحراوية لضمان الاستدامة في ظل محدودية الموارد، التعريف بالمحاصيل القادرة على تحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يضمن استمرارية الإنتاج وارتفاع الدخل.

وتم خلال الفعالية عرض مجموعة من النماذج الريادية المصغرة و عرض نماذج لمشروعات زراعية صغيرة قابلة للتطبيق داخل الأسر، بما يسهم في تحقيق الاستقلال المادي للمرأة ويعزز قدرتها على إدارة مواردها واتخاذ قراراتها.



وأكد الدكتور حسام شوقي على أن المركز يؤمن بأن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمرأة يمثلان أساساً قوياً لرفاهية الأسرة والمجتمع. وأوضح أن مشاركة المركز تمثل استراتيجية لخلق مصدر دخل مستدام يمنح المرأة القدرة على اتخاذ القرار ويعزز استقلاليتها الاقتصادية، مشيرا الى أن الهدف هو تمكين المرأة البدوية من امتلاك أدوات الإنتاج، مما يمكنها من امتلاك القرار، وأن خلق مصدر دخل مستدام هو استثمار مباشر في استقرار الأسرة ورفع مستوى رفاهيتها.

وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً من النساء المشاركات، اللواتي أعربن عن اهتمامهن بتبني التقنيات الزراعية الحديثة كخطوة نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لأسرهن.

ويؤكد مركز بحوث الصحراء التزامه الدائم بمواصلة التعاون مع الجهات الحكومية والبرامج التنموية لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، دعماً لجهود تمكين المرأة البدوية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية والنائية.

ويأتي هذا النشاط تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

التمكين الاقتصادي القائم على الزراعة المستدامة

وتأتي هذه الفاعلية ضمن برنامج "دور المرأة البدوية المعيلة في تنمية المجتمع ورفع مستوى رفاهية الأسرة"، برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، أستاذ الاقتصاد بالمركز، بهدف إبراز أهمية التمكين الاقتصادي القائم على الزراعة المستدامة كوسيلة فعالة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الأسرية.