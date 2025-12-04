تهمة عقوبتها تصل إلى 3 سنين مع الشغل..تعليق ياسمين الخطيب على فيديو البشعة

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي لفتاة البشعة.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "بوسي فتاة البشعة، طلعت تيك توكر، والفيديو طلع إعلان".

وتابعت: “ممارسة الدجل والشعوذة تهمة عقوبتها تصل إلى ٣ سنين مع الشغل، فالطبيعي أن الجماعة دول يستتروا مش يعملوا إعلانات”.

أثار مقطع فيديو "البشعة" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور فتاة تتعرض لمحاولة إظهار براءتها من كونها ليست عذراء عند الزواج باستخدام الطريقة الشعبية المسماة بـ"البشعة".

وأظهر مقطع الفيديو البالغ مدته 4 دقائق فتاة تجلس على الأرض لتجري البشعة، وظهرت عليها ملامح الرهبة، وذلك لإثبات مدى صدقها بعد أن اتهمها زوجها بأنها لم تكن عذراء عند الزواج منها، ثم قامت الفتاة بلعق البشعة 3 مرات وفق العرف وأعلن براءتها من التهمة في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الزغاريد من قبل الأهل.