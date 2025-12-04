صناع الخير تسلم أهالي الأسمرات عددا من النظارات بمبادرة عينيك في عنينا

سلمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد 258 نظارة لعدد من الأولى بالرعاية بحي الأسمرات والمقطم بالقاهرة، ضمن قوافلها الطبية في مجال طب وجراحة العيون، ضمن مبادرة «عينيك في عنينا»، وذلك بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية وروتاري مصر.

يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية، في القضاء على أمراض العيون ومسببات العمى، وضمن مبادرة «عينك في عنينا» التي يتم تنظيمها تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة في القطاع الصحي، والتي تشمل تنظيم قوافل طبية بمختلف المحافظات تشمل الكشف والعلاج وإجراء العمليات للحالات المستحقة.

كما تحرص المؤسسة على التنسيق الكامل في هذا الشأن مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم المنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.