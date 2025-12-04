انتشار أمني مكثف بسوهاج يفرض السيطرة الكاملة على المشهد الانتخابي في يومه الثاني

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الخميس، انتشارًا أمنيًا غير مسبوق بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، ضمن خطة محكمة وضعتها مديرية أمن سوهاج لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة.

وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، وسط التزام كامل بالتعليمات وحرص من مختلف الفئات العمرية على المشاركة.

مديرية أمن سوهاج

وانتشرت القوات الأمنية الثابتة والمتحركة حول 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي شدد على تأمين كامل لمحيط اللجان من لحظة فتحها وحتى مغادرة آخر ناخب.

كما وجه بمنع أي تجمعات أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، مع التأكيد على عدم السماح للعمد والمشايخ بالتواجد بمحيط اللجان أو الاقتراب من المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتضمنت الخطة الأمنية تعزيز التواجد بالقرب من الطرق المؤدية للجان، وتفعيل أقسام النجدة والطوارئ، وربط غرف العمليات الشرطية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان التدخل السريع حال وقوع أي طارئ، كما تمت مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة باللجان ومتابعتها على مدار ساعات التصويت.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إحباط عدد من محاولات شراء الأصوات بمراكز جرجا، طما، طهطا، وجهينة، حيث تمكنت القوات المعنية من ضبط متهمين بحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، إضافة إلى بطاقات هوية تخص آخرين، وذلك بهدف التأثير على الناخبين لصالح بعض المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين كافة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، ورغم ضبط هذه المخالفات، ويسير الوضع تحت السيطرة الكاملة، وتواصل القوات انتشارها المكثف لتأمين المواطنين، كما أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون أي معوقات.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم وسط مشهد انتخابي مستقر، يعكس وعي أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة في العُرس الديمقراطي، مدعومًا بتأمين شامل يؤكد جاهزية أجهزة الأمن لضمان عملية انتخابية نزيهة وآمنة حتى إغلاق الصناديق.