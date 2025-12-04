قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رائحة الصرف الصحي وانتشار الحشرات.. كارثة السجون الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشار أمني مكثف بسوهاج يفرض السيطرة الكاملة على المشهد الانتخابي في يومه الثاني

جانب من عمليات التأمين بسوهاج
جانب من عمليات التأمين بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الخميس، انتشارًا أمنيًا غير مسبوق بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، ضمن خطة محكمة وضعتها مديرية أمن سوهاج لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة.

وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، وسط التزام كامل بالتعليمات وحرص من مختلف الفئات العمرية على المشاركة.

مديرية أمن سوهاج

وانتشرت القوات الأمنية الثابتة والمتحركة حول 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي شدد على تأمين كامل لمحيط اللجان من لحظة فتحها وحتى مغادرة آخر ناخب.

كما وجه بمنع أي تجمعات أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، مع التأكيد على عدم السماح للعمد والمشايخ بالتواجد بمحيط اللجان أو الاقتراب من المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتضمنت الخطة الأمنية تعزيز التواجد بالقرب من الطرق المؤدية للجان، وتفعيل أقسام النجدة والطوارئ، وربط غرف العمليات الشرطية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان التدخل السريع حال وقوع أي طارئ، كما تمت مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة باللجان ومتابعتها على مدار ساعات التصويت.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إحباط عدد من محاولات شراء الأصوات بمراكز جرجا، طما، طهطا، وجهينة، حيث تمكنت القوات المعنية من ضبط متهمين بحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، إضافة إلى بطاقات هوية تخص آخرين، وذلك بهدف التأثير على الناخبين لصالح بعض المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين كافة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، ورغم ضبط هذه المخالفات، ويسير الوضع تحت السيطرة الكاملة، وتواصل القوات انتشارها المكثف لتأمين المواطنين، كما أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون أي معوقات.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم وسط مشهد انتخابي مستقر، يعكس وعي أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة في العُرس الديمقراطي، مدعومًا بتأمين شامل يؤكد جاهزية أجهزة الأمن لضمان عملية انتخابية نزيهة وآمنة حتى إغلاق الصناديق.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انتخابات النواب مدير أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

جانب من عمليات التأمين بسوهاج

انتشار أمني مكثف بسوهاج يفرض السيطرة الكاملة على المشهد الانتخابي في يومه الثاني

محافظة الأقصر تنفي شائعة منع دخول مرتدي الجلباب إلى الديوان العام

محافظة الأقصر تنفي شائعة منع دخول مرتدي الجلباب إلى الديوان العام

صحة الغربية

صحة الغربية تعلن بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بمركز زفتى

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد