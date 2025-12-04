مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة

نجحت الأجهزة التنفيذية بمدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، في ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت داخل مخزن يعمل في ظروف شديدة الخطورة على الصحة العامة.

وذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية ومواجهة الأنشطة غير المرخصة.

جاء اكتشاف الواقعة أثناء مرور أحمد صابر مدير إدارة رخص المحلات، وصابر علي مدير الوردية المسائية بإدارة الإشغالات، حيث لاحظا وجود نشاط صناعي غير اعتيادي داخل مخزن، وعلى الفور قاما بإخطار المهندس عبد الخالق فرج رئيس مجلس مدينة الحوامدية.

وفور تلقيه البلاغ، انتقل رئيس المدينة إلى الموقع فورًا يرافقه حسام محمد نائب رئيس المدينة، طارق أبو الدهب مدير إدارة البيئة، محمد جمعة أبو سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية أم خنان، عبد الوهاب عبد الرحيم مدير إدارة الإشغالات، المهندس محمود فرج مدير الإدارة الهندسية، مسعد كساب مدير المتابعة الميدانية، ياسر البوشي وكيل المتابعة الميدانية، محمد أبو الدهب، وأدهم أبو سلامة الإدارة الهندسية.

وتبيّن أن المكان مخزن يضم مُجهّزًا بماكينات لإنتاج البسكويت، عبارة عن خطوط إنتاج بدائية تعمل بشكل كامل دون أي تراخيص أو التزام باشتراطات السلامة الغذائية، كما ثبت أن عملية تخزين المنتج النهائي قبل التعبئة تتم داخل نفس موقع الإنتاج، وسط بيئة ملوثة، حيث ظهرت كميات من البسكويت ملقاة على الأرض مباشرة بجوار الأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى عدم وجود أي شهادات صحية للعاملين أو رقابة على جودة المواد الخام.

وعلى الفور تم إخطار إدارتي الصحة والتموين، حيث انتقل أسامة الجزار مدير إدارة تموين الحوامدية، الدكتور أحمد محمد هيبة مدير إدارة مراقبة الأغذية، للقيام بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم سحب عينات من المواد الخام والمنتجات النهائية لإجراء التحاليل اللازمة في المختبرات المعتمدة.

كما شدد رئيس المدينة على استمرار الحملات المكثفة على جميع المصانع والمخازن الغذائية، مع تطبيق أقصى العقوبات القانونية على المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي النهاية، تم غلق وتشميع المصنع بالكامل، والتحفظ على المواد الخام والمنتجات النهائية والمعدات داخل الموقع، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مع التأكيد على أن الحملات الرقابية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي نشاط مخالف أو يهدد الصحة العامة.