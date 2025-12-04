قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيدرا تدافع عن منى زكي بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيلم الست
جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
بالصور

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

 تفقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى منيا القمح المركزي، على رأس لجنة من الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية وتضم الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والفريق الإشرافي بكل من الإدارتين، وذلك للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتعزيز الانضباط داخل الأقسام الطبية بالمستشفى، ووضع خطة لتلافي السلبيات التي تم رصدها خلال زيارة محافظ الشرقية.

يأتي ذلك عقب زيارة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وفي إطار المتابعة الميدانية المكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية وأعضاء اللجنة المرافقة له في حضور الدكتور أحمد صبري مدير المستشفى، الأقسام الطبية المختلفة، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتلاحظ وجود تكدس من المرافقين داخل القسم، وشدد وكيل الوزارة على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى وذويهم بالقسم، موجهاً بتوقيع غرامة مالية على الشركة لعدم إحكام السيطرة وتنظيم الدخول بما يضمن استقرار بيئة تقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة.

كما وجّه وكيل الوزارة الفريق الطبي بسرعة التعامل مع الحالات المرضية العاجلة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الرعاية دون تأخير وبأفضل جودة ممكنة، مع سرعة تحويل الحالات التي تستدعي ذلك سواء للأقسام الداخلية أو المستشفيات الأخرى وفقاً للتشخيص الطبي ومدى توافر الخدمة، أو خروج الحالات المرضية بعد تحسن حالتها.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي الصيدلية الموحدة والصيدلية الرئيسية بالمستشفى، وقام بمراجعة الأرصدة الدوائية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافرها بكميات مناسبة لتغطية احتياجات العمل على مدار الساعة، موجهاً إدارة المستشفى بإعادة توزيع بعض الأصناف طبقاً لاحتياجات الأقسام المختلفة، مع تنظيم الصيدليات وترتيب الأدوية بصورة أفضل، كما تابع وكيل الوزارة خدمات الرعاية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة، والذي يضم 24 سرير عناية، حيث قام بمناظرة السجلات الطبية والتأكد من استكمال الفحوصات والعروض الطبية اللازمة لكل حالة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية ومؤكداً على الفريق الطبي بضرورة تطبيق سياسة التسليم والتسلم بين أعضاء هيئة التمريض بكل دقة بما يضمن جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وخلال الجولة تفقد «البيلي» قسم الحضانات والذي تضم 21 حضانة، واطمأن على تواجد الفريق الطبي، واستقرار الحالات، والتأكد من عمل أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية بصورة جيدة، وإجراء الصيانة الدورية لها بانتظام.

كما قام بالمرور على الأقسام الداخلية، وحرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهاً بسرعة إنهاء أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة للمرضى، كما اطمأن الدكتور أحمد البيلي على توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، مشيداً بالكفاءة العالية لفريق بنك الدم التجميعي في تفعيل كافة خدمات فصل الصفائح الدموية والبلازما لخدمة المرضى المحتاجين إليها بمحافظة الشرقية، وفي نهاية الزيارة تم وضع خطة تصحيحية مع إدارة المستشفى لتلافي السلبيات والملاحظات المرصودة خلال زيارة المهندس حازم الأشموني للمستشفى صباح اليوم الخميس.

