رئيس رابطة السيارات فى ندوة صدى البلد : نقل المعارض من المناطق السكنية يضر بالسوق ويدفع رؤوس الأموال للخروج| صور

_ أبو المجد يطالب بمراجعة قرار نقل المعارض لتجنب تأثيره السلبي على السوق



_ انخفاض الأسعار وارتفاع الإنتاج المحلي يعززان ثقة المستهلكين



_ السيارات الكهربائية مستقبل القطاع رغم تحديات البنية التحتية

_ توصيات للراغبين في الشراء ودور توطين التصنيع المحلي في استقرار السوق

شهد سوق السيارات المصري خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة على مستوى الإنتاج المحلي والأسعار وانتشار السيارات الكهربائية، وسط تحديات اقتصادية وتقلبات سعر الصرف. وفي ندوة نظمتها “صدى البلد”، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، على أهمية مراجعة بعض السياسات قبل تنفيذها لتفادي أي تأثيرات سلبية على القطاع والمستثمرين والمستهلكين.

أوضح أبو المجد أن قرار نقل معارض السيارات من المناطق السكنية لم يصدر مع أسباب واضحة، رغم أن حيثيات القرار تشير إلى أن وجود المعارض في هذه المناطق يسبب إعاقة مرورية. وأضاف أن هذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستقوم بنفس الإجراءات مع المطاعم والكافيهات وغيرها من الأنشطة المسببة للازدحام. وطالب بإعادة النظر في القرار، مشيراً إلى أن البدء يجب أن يكون بالمؤسسات الأكثر ضرراً، وأن معارض السيارات تعد الأقل تأثيراً على حركة المرور. وحذر من أن تنفيذ القرار بحلول عام 2027 قد يؤدي إلى خروج العديد من رؤوس الأموال من القطاع والتوجه إلى مجالات أخرى، مما سيؤثر سلباً على صناعة السيارات محلياً.

وأشار أبو المجد إلى أن الوضع الحالي لسوق السيارات جيد نسبياً، حيث شهدت الأشهر الأولى من العام تدشين ثلاثة مصانع جديدة، ما ساهم في انخفاض الأسعار، بينما يوجد حالياً تسعة مصانع للإنتاج المحلي، ومن المتوقع افتتاح مصنع إضافي مع نهاية العام. وأضاف أن هذا التوسع انعكس على أسعار السيارات الجديدة بانخفاض يتراوح بين 20 و25%، بينما انخفضت السيارات المستعملة بنسبة 15%.

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIB بدعم من الطلبيات والإنتاج.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري عند 51.8 نقطة في نوفمبر

وأكد أن السوق بدأ يتعافى بعد عام صعب شهد تقلبات اقتصادية كبيرة، وأن صفقة "رأس الحكمة" ساعدت في السيطرة على النزيف واستقرار الأسعار، مشدداً على أهمية الاعتماد على توطين التصنيع المحلي للسيارات لتعزيز الاستقرار وحماية السوق من أي صدمات مستقبلية.

وعن السيارات الكهربائية، أشار أبو المجد إلى أنها تمثل مستقبل سوق السيارات في مصر، لكنه أشار إلى وجود تحديات أمام انتشارها، أبرزها عدم توافر بنية تحتية كافية. ونصح المواطنين بالانتظار حتى توفر حملات إعلامية لتعزيز الوعي حول استخدام هذا النوع من السيارات قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكداً أن دعم إنتاج السيارات الكهربائية سيساهم في تعزيز قدرتها على المنافسة بالسوق المحلي.

ودعا رئيس رابطة السيارات المستهلكين إلى الشراء الآن للاستفادة من انخفاض الأسعار بنسبة 3%، مؤكداً أن الاستقرار في سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة وزيادة عدد المصانع أنهى ظاهرة "الأوفر برايس".

وأوضح أن استمرار الإنتاج المحلي سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار، مشدداً على أن السيارات الصينية باتت تنافس بقوة السيارات اليابانية والكورية، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية.

وأضاف أن توطين التصنيع المحلي للسيارات يعد استراتيجية هامة لتعزيز الصناعة الوطنية، وضمان توفير سيارات بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك المصري وحماية السوق من أي تقلبات مستقبلية.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/p6lIdJS9uDQ

https://youtube.com/shorts/d9gcIQtQ4nY