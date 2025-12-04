قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير التعليم: نعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق تطور حقيقي على أرض الواقع

ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية في مصر، برئاسة  سيلفيا مناسا، الرئيس التنفيذي للغرفة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات لقطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني.

وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية كلا من دينا نوار، الرئيس التنفيذي للعمليات بالغرفة، و أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، والرئيس المشارك للجنة التعليم بغرفة التجارة الأمريكية، وجورج صدقي، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، و إيهاب رزق، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، وسارة حسن الكلا، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، و إيمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأمريكية والقطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة المدارس، وتوفير خدمات تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، وذلك في إطار استراتيجية التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق تطور حقيقي على أرض الواقع في الميدان التعليمي، مستعرضا في هذا الإطار جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لمعالجة التحديات المتراكمة، مشيرا لخفض الكثافات الطلابية واستحداث مساحات تعليمية في مختلف مدارس الجمهورية بالتوازي مع إنشاء مدارس جديدة وسد العجز في المعلمين وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس لـ٨٧٪؜، فضلا عن تطوير المناهج والتعاون مع دولة اليابان لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية لطلاب الصف الأول الثانوي في إطار التوجه الوطني لإعداد جيل تتناسب قدراته ومهاراته مع التطور التكنولوجي.

كما تطرق الوزير محمد عبد اللطيف لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من مزايا تشمل فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم.

وفي إطار جهود تطوير التعليم الفني، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في عقد شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة ومنح الخريجين شهادات دولية معتمدة، مستشهدا في هذا الإطار بالتعاون الوثيق مع دولة إيطاليا والذي أثمر مؤخراً عن إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع عدد من الدول الأخرى في هذا الإطار.

ومن جانبه، أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن تقديره للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الوزارة للقضاء على التحديات وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدًا بالتقدم الذي تحققه مصر مؤخرا في تحسين المؤشرات التعليمية وتطوير السياسات المعتمدة على البيانات.

كما أكد أعضاء الوفد استعداد الغرفة لتعزيز الشراكة مع الوزارة، وتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية، والتعاون في المبادرات ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم تطوير المنظومة التعليمية.

وفي ختام اللقاء، أكد محمد عبد اللطيف تطلع الوزارة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في دعم خطط تطوير التعليم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز تنافسية النظام التعليمي المصري إقليميًا ودوليًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

