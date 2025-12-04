مدير أوقاف الوادي الجديد يلتقي رئيس الهيئة بالمحافظة لتعزيز دورهما في التنوير ومواجهة الفكر المتطرف

​شهدت مديرية اوقاف الوادي الجديد لقاءً هامًا ومثمرًا، حيث استقبل الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، وفدًا رفيع المستوى برئاسة المهندس أحمد مهران محمد، رئيس هيئة الأوقاف بالمحافظة.



حرص الشيخ رمضان يوسف صالح على الترحيب بالضيوف الكرام، معبرًا عن عمق الروابط والتعاون بين المديرية وهيئة الأوقاف لخدمة بيوت الله وتنمية مواردها، كما كان ضمن الحضور البارزين الأستاذ الدكتور عبد المحسن علي وهبه، عميد المركز الثقافي بمدينة الخارجة وأستاذالعقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط وعميد الكلية السابق؛ مما أضفى على اللقاء بعدًا علميًا وثقافيًا هامًا.

وشارك أيضًا في الاجتماع مصطفى خميس محمد، رئيس الإسكان بهيئة الأوقاف بالمحافظة.



​دار النقاش خلال الاجتماع حول عدد من المحاور الأساسية التي تخدم رسالة الأوقاف في المحافظة، تركزت المباحثات على:

​تطوير منظومة العمل الإداري بهيئة الأوقاف وتفعيل التنسيق المشترك مع المديرية لضمان سرعة إنجاز الأعمال.



​مناقشة ملفات الإسكان والأصول الوقفية التابعة للهيئة في المحافظة، وسبل تعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المجتمع وأعمال البر.



​بحث سبل الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مجالات الوعظ والثقافة الدينية، خاصة في ظل حضور الأستاذ الدكتور عبد المحسن علي وهبه، لتعزيز دور الأوقاف في التنوير ومواجهة الفكر المتطرف.



​أكد الطرفان على أهمية هذا التعاون المستمر، مشددين على أن الهدف المشترك هو خدمة المجتمع وتطوير الأداء في كافة مجالات عمل الأوقاف، سواء من حيث العمل الدعوي أو التنمية الاقتصادية للأصول الوقفية.



وقد اتسم اللقاء بروح من التفاهم الكامل والإيجابية، ووعد الحاضرون بمزيد من الزيارات التنسيقية لضمان تحقيق رؤية الوزارة في بناء الإنسان وتعمير بيوت الله.