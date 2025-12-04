قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واحد من الناس يحيي ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي

المنتج الكبير عمرو الصيفي
المنتج الكبير عمرو الصيفي

في حلقة استثنائية وفنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي والتي توافق السابع من ديسمبر، يقدم برنامج واحد من الناس احتفالية خاصة على مدار حلقتي الأسبوع في التاسعة والنصف مساءً، أيام الأحد والاثنين، على شاشة الحياة.

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في استوديو واحد من الناس رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص وابنه المهندس مراد وصديق عمره أو "الصندوق الأسود" لكل أسراره، المنتج الكبير عمرو الصيفي.

وتكشف الإعلامية مرفت القفاص كيف نشأت قصة الحب بينهما والتي استمرت حتى نهاية حياته، ولأول مرة تتحدث عن فرحها مع عمار، وكذلك عن بداية الصداقة بينهما. 

كما تتحدث عن اللحظات الصعبة ووفاة عمار وكيف كانت حياتها بعد رحيله، وهل كان عمار يخشى الإنجاب حتى لا يكون ابنه كفيف البصر. كما تكشف عن أسباب فقدان البصر عند عمار (هل كان وراثيًا أم لا) وعن مرض القلب الذي كان يعاني منه، وكذلك معاناته من عموده الفقري.

وتوضح أصول عمار الصعيدية وعائلته من مدينة سمالوط بالمنيا، وهل ما زال منزلهم موجودًا هناك، وكيف تحدّى عائلته وعاش بالقاهرة من أجل الموسيقى وعشقه لها.

ويتناول صديق عمره "الصندوق الأسود"، المنتج عمرو الصيفي، الحديث عن عبقرية عمار حيث قدم موسيقى تصويرية لأعمال لا يراها سواء أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية. ومن أبرز الأفلام التي يعتز بها: البرئ، حب في الزنزانة، ارجوك اعطني هذا الدواء، أيام في الحلال وغيرها.

كما يكشف عن كواليس أبرز أعماله الدرامية والموسيقية التصويرية لها، ومنها رافت الهجان، ارابيسك، العائلة وغيرها من الأعمال التي لا تزال حية حتى اليوم.

ويتطرق إلى خلافه الشهير مع عبد الرحمن الابنودي بعد مسلسل أبو العلا البشري والذي استمر قرابة عشرين عامًا، وأقرب الشعراء إلى قلبه، وكذلك فرقة الأصدقاء التي كونها والتي كانت البداية لعدد من الفرق. ويتناول علاقته بالملحن بليغ حمدي والأغاني الوطنية التي قدمها، كما قدم عددًا من الفوازير منها: أبيض وأسود، زي النهاردة، المتزوجون في التاريخ، عجائب صندوق الدنيا، عالم ورق ورق، فطوطة، قيس وليلى في المدن العربية.

ويتحدث عن كيف استطاع إقناع نجوم السينما بالغناء من ألحانه، ومنهم محمود ياسين، شريهان، أحمد زكي، المهندس مدبولي وغيرهم.

ويشارك مراد، ابن عمار، الذكريات التي جمعته بوالده، خاصة وأن والده توفي وعمره 15 عامًا، وما كان يميزه كأب وما تعلمه منه، وهل كان يحب الموسيقى والغناء ومن يحب من مطربي هذا الجيل.

كما تتناول الحلقة الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان صحيحًا أن عمار الشريعي رفض إجراء عملية لاستعادة بصره، وهل حصل عمار على التكريم الذي يستحقه.

وأخيرًا، يوجه ضيوف الحلقة رسالة للحاضر الغائب، الموسيقار الكبير عمار الشريعي.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الاحد والاثنين علي شاشة الحياة.

عمرو الليثي عمار الشريعي مرفت القفاص عمرو الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

مات في الطابور.. خلف الزناتي يوجه بمساندة أسرة معلم بالقاهرة

الحاجة سبيلة

قومي المرأة : الحاجة سبيلة علامة مضيئة تُلهم الأجيال وتجسد العطاء الخالص

قسطرة - أرشيفية

سيدة عمرها 26 سنة.. تفاصيل تركيب 3 دعامات لمريضة بمستشفى طهطا بسوهاج

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد