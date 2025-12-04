اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟

تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة بات قريبا من حسم صفقة مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاما، حمزة عبد الكريم، تمهيدا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام متصاعد من برشلونة بعد تألق لافت في المونديال

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب الشاب جذب أنظار كشافي برشلونة خلال مشاركته في كأس العالم تحت 17 عاما، حيث قدم مستويات مميزة رغم خروج المنتخب المصري من دور الـ32 أمام سويسرا.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين برشلونة والأهلي تتقدم بشكل ملحوظ، خاصة في ظل اهتمام أندية أوروبية أخرى باللاعب، مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأولمبيك ليون وميلان حيث أنه لا يمكن إتمام أي انتقال قبل الأول من يناير المقبل، الموعد الذي يكمل فيه اللاعب 18 عامًا.

انتقاله لبرشلونة خطوة ذهبية

أشاد نجم منتخب مصر السابق هاني رمزي بموهبة حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن انتقاله إلى برشلونة سيكون خطوة مثالية في مسيرته.

وقال رمزي في تصريحات إذاعية: "حمزة لاعب موهوب، وهذا هو التوقيت الأمثل للاحتراف. لديه عروض كثيرة، والانتقال لبرشلونة سيكون فرصة ذهبية للتطور، كما سيستفيد الأهلي من ذلك."

وأضاف: “اللاعب يستحق المشاركة مع الأهلي ولو لدقائق لاكتساب الخبرة، فهو يتمتع بإمكانات تؤهله للظهور مع الفريق الأول.”



اجتماع حاسم في الأهلي بشأن عرض برشلونة

ويستعد النادي الأهلي لعقد اجتماع مهم مطلع الأسبوع المقبل مع المدير الفني جيس ثوروب، لمناقشة العرض الرسمي الذي تلقاه النادي من برشلونة للتعاقد مع عبد الكريم، إضافة إلى ملفات فنية أخرى مؤجلة بسبب سفر المدرب إلى الدنمارك عقب مباراة الوداد.

عرض استعارة يناير مع خيار الشراء

ووفق تقارير صحفية فقد تقدمت شركة تسويق عالمية تمثل برشلونة بعرض لاستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، مع وضع بند يتيح للنادي الكتالوني تفعيل خيار الشراء لاحقًا.

ومن المتوقع أن يلعب ثوروب دورا حاسما في صياغة الرد النهائي، في ظل رغبة الإدارة في منح اللاعب فرصة للاحتكاك الأوروبي دون التفريط السريع فيه.

كما أشارت التقارير إلى أن النادي يميل لقبول الإعارة في يناير، مع تأجيل مناقشة البيع النهائي لحين تقييم تجربة اللاعب.

اهتمام أوروبي متواصل

وكان برز اسم حمزة عبد الكريم مؤخرا ضمن أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة، بعد تألقه مع منتخبات الناشئين وكان بايرن ميونيخ قد أبدى اهتمامًا سابقًا بضمه على سبيل التجربة، قبل أن يدخل برشلونة بقوة في المشهد ليعيد اللاعب إلى دائرة الاهتمام الأوروبي.

الخطيب يتدخل لحسم مستقبل اللاعب

من جهته كشف الإعلامي خالد الغندور أن الأهلي سيحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة خلال ساعات، مؤكدًا أن رئيس النادي محمود الخطيب سيتولى إدارة الملف بنفسه.

وقال الغندور إن الأهلي تسلم خطابًا رسميًا من برشلونة يطلب استعارة اللاعب إلى فريق الرديف لمدة 6 أشهر، مع وضع بند أحقية شراء، وأضاف أن العرض لم يتضمن أي مقابل مالي، وأن الأهلي بصدد تحديد القيمة المناسبة سواء للإعارة أو البيع، بالإضافة إلى نسبة إعادة البيع والعوائد المحتملة عند تصعيد اللاعب للفريق الأول.