كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مفاوضات نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي والمنتخب الصاعد، والذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول رغم عدم بلوغه 18 عامًا بعد.

وقال شوبير من خلال تصريحات برنامجه الإذاعي :"اللاعب سبق وأن تلقى عرضًا من بايرن ميونخ لكنه لم يتم تفعيله، مؤكدًا أن صحيفة “سبورت” الإسبانية نشرت تقريرًا مؤخرًا حول تفاوض برشلونة مع الأهلي لإتمام الصفقة"..

وأضاف شوبير أن مسؤولي الأهلي تلقوا استفسارًا وديًا شفويًا من النادي الإسباني بشأن اللاعب، وأنه في حال رحيله سيتم وضع بند خاص بنسبة إعادة البيع، مؤكدًا اهتمام محمود الخطيب، رئيس النادي، شخصيًا بالصفقة لضمان حقوق الأهلي.



علم صدي البلد أن ادارة النادي الأهلي أبدت موافقتها المبدئية على انتقال لاعب الفريق الصاعد حمزة عبد الكريم الى نادي برشلونة بعدما تقدم النادي الأسباني بعرض رسمي لادارة النادي الأهلي برغبته فى التعاقد مع حمزة عبد الكريم .

يذكر أن حمزة عبد الكريم خطف الأنظار اليه بشدة طوال الفترة الماضية وتلقى عرضا من نادي بايرن ميونيخ للخضوع لفترة معايشة فى النادي الألمانى ولكن الأهلي رفض الطلب واستكمل اللاعب مشواره مع الأهلي .