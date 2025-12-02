قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مفاوضات نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي والمنتخب الصاعد، والذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول رغم عدم بلوغه 18 عامًا بعد.

وقال شوبير من خلال تصريحات  برنامجه الإذاعي :"اللاعب سبق وأن تلقى عرضًا من بايرن ميونخ لكنه لم يتم تفعيله، مؤكدًا أن صحيفة “سبورت” الإسبانية نشرت تقريرًا مؤخرًا حول تفاوض برشلونة مع الأهلي لإتمام الصفقة"..

وأضاف شوبير أن مسؤولي الأهلي تلقوا استفسارًا وديًا شفويًا من النادي الإسباني بشأن اللاعب، وأنه في حال رحيله سيتم وضع بند خاص بنسبة إعادة البيع، مؤكدًا اهتمام محمود الخطيب، رئيس النادي، شخصيًا بالصفقة لضمان حقوق الأهلي.


علم صدي البلد أن ادارة النادي الأهلي أبدت موافقتها المبدئية على انتقال لاعب الفريق الصاعد حمزة عبد الكريم الى نادي برشلونة بعدما تقدم النادي الأسباني بعرض رسمي لادارة النادي الأهلي برغبته فى التعاقد مع حمزة عبد الكريم .

يذكر أن حمزة عبد الكريم خطف الأنظار اليه بشدة طوال الفترة الماضية وتلقى عرضا من نادي بايرن ميونيخ للخضوع لفترة معايشة فى النادي الألمانى ولكن الأهلي رفض الطلب واستكمل اللاعب مشواره مع الأهلي .

الإعلامي أحمد شوبير مفاوضات نادي برشلونة الإسباني برشلونة الإسباني الأهلي المنتخب الصاعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

ترشيحاتنا

الاسرة

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

البلوجر سلطانجي والإكسلانس

أزمة البلوجرز سلطانجي والإكسلانس.. اتهامات بالبلبلة.. ودفاع يؤكد رسمية التحاليل وانتظار إخلاء السبيل

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد