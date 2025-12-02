التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص

علم صدي البلد أن ادارة النادي الأهلي أبدت موافقتها المبدئية على انتقال لاعب الفريق الصاعد حمزة عبد الكريم الى نادي برشلونة بعدما تقدم النادي الأسباني بعرض رسمي لادارة النادي الأهلي برغبته فى التعاقد مع حمزة عبد الكريم .

يذكر أن حمزة عبد الكريم خطف الأنظار اليه بشدة طوال الفترة الماضية وتلقى عرضا من نادي بايرن ميونيخ للخضوع لفترة معايشة فى النادي الألمانى ولكن الأهلي رفض الطلب واستكمل اللاعب مشواره مع الأهلي .

وتواصل نادي برشلونة بشكل رسمى مع ادارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات لاعبه الناشىء .

وتابع نادي برشلونة وعدد من الأندية الأوروبية من ضمنها بايرن ميونخ اللاعب خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التى أقيمت فى قطر .

وجاءت بداية المفاوضات بين اللاعب ونادي برشلونة بعدما تواصل مندوب نادي برشلونة مع اللاعب الذى طلب على الفور ضرورة التواصل مع ادارة النادي الأهلي .

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن ادارة النادي الأهلي تلقت عرضا من نادي برشلونة ويتم دراسته بشكل قوى خاصة أن هناك رغبة من ادارة النادي الأهلي بالموافقة على انتقال اللاعب وعدم الوقوف امامه فى هذا العرض المميز رغم أن القيمة المالية لن تكون كبيرة وسيتم وضع بعض البنود التى تحقق مزايا اضافية للنادي الأهلي .

أفضل مهاجمى الأهلي

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين السابق أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي هو افضل مهاجمي الاهلي في الوقت الحالي.

وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حمزة عبد الكريم هو افضل من مهاجمي الاهلي الحاليين ويستحق الحصول على فرصة.

وأضاف: أتمنى أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصة مع الأهلي ومحمد شريف وجراديشار اقل منه فنيا وإمكانيات.

وتابع: جراديشار وشريف مش هما اللي يشدوا حمزة.. وهو احسن منهم وميقعدش دكة ليهم.

وواصل: حمزة عبد الكريم عقليته مختلفة واهم ما يمتاز به هو أنه بينام بدري ويصحى بدري كمان أنه بدنيا مميز.

جلسة مندوب برشلونة

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين السابق، أن الجهاز الفني بقيادة احمد الكاس أخذ موبايلات اللاعيبة عقب مباراة فنزويلا

وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: سويسرا منتخب قوي عكس ما الناس بتقول أنهم سهلين وكل الامور

وأضاف: اللاعيبة قبل البطولة كانوا متأثرين بسبب منتخب الشباب وما حصل مع اسامه نبيه في كاس العالم ولكن هذه الأشياء كانت حافز ليهم انهم يعملوا حاجه إيجابية وده اللي حصل و صعدنا في النهاية

وتابع: كن بعد كده السوشيال ميديا بعد الإشادة وان الكل بيهنيهم وصحابهم "اتغروا" والجهاز الفني سحب منهم الموبايلات

وأردف: حمزه لعيب كبير والده محمد عبدالكريم لاعب الطايره.. العيله كلها أهلاوية ومتربيين في الأهلي

وواصل: قبل ماتش سويسرا جه مندوب من برشلونة وقعد مع أبوه وقالوه أنهم عاوزينه