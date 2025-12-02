قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم

علم صدي البلد أن ادارة النادي الأهلي أبدت موافقتها المبدئية على انتقال لاعب الفريق الصاعد حمزة عبد الكريم الى نادي برشلونة بعدما تقدم النادي الأسباني بعرض رسمي لادارة النادي الأهلي برغبته فى التعاقد مع حمزة عبد الكريم .

يذكر أن حمزة عبد الكريم خطف الأنظار اليه بشدة طوال الفترة الماضية وتلقى عرضا من نادي بايرن ميونيخ للخضوع لفترة معايشة فى النادي الألمانى ولكن الأهلي رفض الطلب واستكمل اللاعب مشواره مع الأهلي .

وتواصل نادي برشلونة بشكل رسمى مع ادارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات لاعبه الناشىء .

وتابع نادي برشلونة وعدد من الأندية الأوروبية من ضمنها بايرن ميونخ اللاعب خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التى أقيمت فى قطر .

وجاءت بداية المفاوضات بين اللاعب ونادي برشلونة بعدما تواصل مندوب نادي برشلونة مع اللاعب الذى طلب على الفور ضرورة التواصل مع ادارة النادي الأهلي .

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن ادارة النادي الأهلي تلقت عرضا من نادي برشلونة ويتم دراسته بشكل قوى خاصة أن هناك رغبة من ادارة النادي الأهلي بالموافقة على انتقال اللاعب وعدم الوقوف امامه فى هذا العرض المميز رغم أن القيمة المالية لن تكون كبيرة وسيتم وضع بعض البنود التى تحقق مزايا اضافية للنادي الأهلي .

أفضل مهاجمى الأهلي 

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين السابق أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي هو افضل مهاجمي الاهلي في الوقت الحالي. 
وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حمزة عبد الكريم هو افضل من مهاجمي الاهلي الحاليين ويستحق الحصول على فرصة.

وأضاف: أتمنى أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصة مع الأهلي ومحمد شريف وجراديشار اقل منه فنيا وإمكانيات.

وتابع:  جراديشار وشريف مش هما اللي يشدوا حمزة.. وهو احسن منهم وميقعدش دكة ليهم.

وواصل: حمزة عبد الكريم عقليته مختلفة واهم ما يمتاز به هو أنه بينام بدري ويصحى بدري كمان أنه بدنيا مميز.

جلسة مندوب برشلونة

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين السابق، أن الجهاز الفني بقيادة احمد الكاس أخذ موبايلات اللاعيبة عقب مباراة فنزويلا 
وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: سويسرا منتخب قوي عكس ما الناس بتقول أنهم سهلين وكل الامور

وأضاف: اللاعيبة  قبل البطولة كانوا متأثرين بسبب منتخب الشباب وما  حصل مع اسامه نبيه في كاس العالم ولكن هذه الأشياء كانت حافز ليهم انهم يعملوا حاجه إيجابية وده اللي حصل و صعدنا في النهاية

وتابع: كن بعد كده السوشيال ميديا بعد الإشادة وان الكل بيهنيهم وصحابهم "اتغروا" والجهاز الفني سحب منهم الموبايلات

وأردف: حمزه لعيب كبير والده محمد عبدالكريم لاعب الطايره.. العيله كلها أهلاوية ومتربيين في الأهلي 
وواصل: قبل ماتش سويسرا جه مندوب من برشلونة وقعد مع أبوه وقالوه أنهم عاوزينه

النادي الأهلي الأهلي حمزة عبد الكريم برشلونة نادي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل محاكمة خادمة وعاطل بتهمة السرقة بالنزهة

أرشيفية

تصادم ملاكي وتوك توك يسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بطريق المنصورية

لحظة نقل السيدة المريضة

استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة إلى المستشفى | صور

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد