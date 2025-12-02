محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة

أكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي، أن أزمة المنشطات أثارت موجة كبيرة من التعاطف من مختلف أطياف الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يستحق أن ينهي مسيرته بسبب اتهام يراه غير قائم على أي أدلة حقيقية.

وشدد زهران على أن فريق الدفاع يعمل بكل قوة لحماية اسم اللاعب ومسيرته، مؤكدًا أن رمضان لم يتعاطَ أي مواد محظورة وفق ما يثبت من المستندات والمعطيات القانونية.

العقوبة غير متناسبة مع الوقائع

وأوضح المحامي أن العقوبة الصادرة بحق اللاعب لا تتناسب مع ما قدمه فريق الدفاع من معلومات وقرائن، معتبرًا أن هناك قصورًا واضحًا يجب إعادة النظر فيه. وأشار إلى أنهم يواصلون العمل من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها بالكامل، اعتمادًا على الأدلة التي تثبت براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه.

خطوات تصعيدية محتملة

وكشف زهران أنه في حال رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية، فإن الفريق القانوني سيتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى، من بينها اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضح أن هناك سوابق قانونية مشابهة تم قبولها في تلك المحكمة، ما يجعل هذا الخيار مطروحًا بقوة إذا لم يتم إنصاف اللاعب في المراحل الحالية.

غياب التواصل من الأهلي وبيراميدز

وحول تفاعل الأندية مع الأزمة، أشار المحامي إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصال من مسؤولي الأهلي أو بيراميدز، ولم يُطلب منه أي مستندات أو معلومات قانونية بخصوص القضية. لكنه أكد في الوقت ذاته استعداد فريق الدفاع الكامل للتعاون مع أي جهة ترغب في مساندة اللاعب خلال هذه المرحلة الدقيقة.

اتصال مؤثر من هاني أبو ريدة

واختتم زهران تصريحاته بالإشارة إلى مكالمة طويلة جمعته بهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، استمرت لأكثر من ساعة. وقال إنه شعر خلال المكالمة أنه يتحدث مع والد للاعب وليس مجرد مسؤول رياضي، لما أظهره أبو ريدة من اهتمام ودعم معنوي كبيرين تجاه رمضان صبحي في أزمته الحالية.
















