سامي هلهل: رويز هددني بالتحويل للتحقيق بسبب رسالة واتساب

كشف الحكم المساعد المعتزل سامي هلهل كواليس إعلانه الاعتزال، بعدما تأكد استبعاده من القائمة الدولية للحكام المتوقع نشرها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن القرار جاء بعد سلسلة من الأحداث التي شعر خلالها بعدم تقدير جهوده، رغم سنوات من العمل والإنجازات.

معايير القائمة الدولية ومحاولات التواصل مع أوسكار رويز

قال هلهل في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر إن القائمة الدولية تخضع لمعايير واضحة وثابتة، يدخلها فقط الأفضل على المستوى المحلي كل عام. وأضاف أنه حاول في أكتوبر الماضي التواصل مع أوسكار رويز، مسؤول التحكيم، لتذكيره بأنه آخر حكم مساعد انضم للقائمة في عام 2020، ولعرض موقفه ورغبته في الاستمرار.

مسيرة قصيرة لكن مليئة بالإنجازات

واستعرض هلهل أبرز محطات مشواره، مشيرًا إلى أنه خلال فترة قصيرة شارك في بطولات مهمة، منها كأس أمم إفريقيا تحت 20 و23 عامًا، وبطولة شمال إفريقيا، وكأس العرب، مؤكدًا أنه كان يؤدي عمله على أفضل وجه، ويحصل دائمًا على إشادة المسؤولين وبينهم رويز نفسه.

خلاف بسبب رسائل واتساب

وكشف الحكم المعتزل أنه أرسل رسالة عبر واتساب إلى رويز يعبر فيها عن استيائه من استبعاده، مؤكدًا أنه ساعده كثيرًا، متسائلًا عن عدالة خروجه من القائمة رغم أنه آخر من تم ضمه. وأوضح أن رويز غضب من الرسالة، وطلب منه تقديم أي اعتراض عبر البريد الرسمي فقط، قبل أن يخبره لاحقًا بأن الأمر قد يخضع للنقاش أو للتحقيق بسبب طريقة التواصل.

غياب الاستجابة من لجنة الحكام

وأشار هلهل إلى أنه لم يتلق أي رد فعل بعد ظهوره في فيديو أعلن فيه اعتزاله، كما لم يحصل على أي تفاعل عند مخاطبته لرئيس لجنة الحكام، ما زاد من شعوره بالخذلان. وأكد أنه حزين لخروجه من القائمة رغم اجتيازه كل الاختبارات البدنية والطبية، متسائلًا عن سبب مشاركته فيها إذا كان القرار باستبعاده محسومًا مسبقًا



