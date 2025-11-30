حصلنا على 40 رخصة لـ«الفار».. محمود البنا يكشف كواليس أزمة «رويز» بعد السوبر المصري

كشف الحكم المعتزل محمود البنا عن كواليس الأزمات التي واجهها مع الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، موضحًا أن الأزمة تفجرت عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، حيث أبدى رويز رأيًا إيجابيًا في أدائه رغم ما تردد عن العكس.

أزمة رخص الفار.. وتجاهل الحكام الكبار

وأوضح البنا في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق أن الحكام لم يحصلوا على رخص تقنية الفيديو منذ ثلاث سنوات بسبب التكلفة المالية المرتفعة، مؤكدًا أن عددًا من الحكام الكبار كانوا بحاجة لهذه الرخصة، لكن اللجنة اختارت منحها لصغار السن تحت شعار “التطوير”.

وأضاف أن 40 رخصة تم استخراجها، لكن الاستفادة الفعلية كانت من حكم أو حكمين فقط، ما وضع العديد من الحكام في مأزق مهني. وأشار إلى أن محاولات الحكام للتواصل مع مصطفى عزام لحل الأزمة قوبلت برد ساخر من رويز الذي قال لهم: “أنا من يدير كل شيء، وإن كنتم قد اشتكيتم، فمن يمكنه مساعدتكم؟”.

مطالبات الأندية بإبعاد الحكام

وتطرق البنا إلى الضغوط التي يتعرض لها الحكام من جانب الأندية، موضحًا أن جماهير الزمالك وكذلك إدارات الأندية كافة على رأسه، إلا أن الموسم الحالي شهد أكبر نسبة مطالبات بإبعاد الحكام عن المباريات. وطرح سؤالًا مهمًا: هل هذه المطالبات تستند لأسباب حقيقية أم لأسباب انفعالية؟

علاقته بالأهلي والزمالك والاتهامات المنتشرة

وأكد البنا أنه أكثر حكم أدار مباريات لنادي الزمالك في الجيل الحالي بـ37 مباراة، نافياً ارتداءه قميص أي نادٍ، مشيرًا إلى أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فوتوشوب، وهو أمر مرّ به معظم الحكام.

تجربته مع بيريرا ورسالة التحدي

وتحدث عن فترة البرتغالي بيريرا، موضحًا أنه كان الأكثر قيادة للمباريات تحت إدارته، إذ أدار نهائي القمة ونهائي السوبر عدة مرات. وكشف أن بيريرا أرسل له رسالة ذات طابع “تشفي”، قائلاً: “في عهدي حكمتم خمس نهائيات والآن يطلبون حكماً تركيًا للنهائي”.

رسالة إشادة من رويز بعد السوبر

وختم البنا تصريحاته بالتأكيد على أن رويّز أرسل له رسالة إشادة بعد نصف نهائي السوبر، قال فيها: “أهنئك وطاقمك.. قدمتم مباراة رائعة وأنتم سبب وجودنا هنا”.

وأضاف أن ما يُقال عن استبعاده بعد المباراة غير صحيح، لأن القائمة الدولية أُرسلت قبل اللقاء بشهر، مؤكدًا أن أداءه في تلك المباراة كان الأفضل له هذا الموسم.