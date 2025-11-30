بعد انطلاقها عالميًا.. مواصفات جيتور G700 الرياضية

شهدت أسواق السيارات العالمية ظهور جيتور G700 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الأداء العالي، وتجمع السيارة بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم العصري والاعتمادية، مع باقة من التجهيزات تحت مفهوم الـ SUV.

القدرات الفنية للسيارة جيتور G700

تعتمد جيتور G700 على منظومة حركة هجينة متطورة تجمع بين محرك بنزين سعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، إضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 904 حصان، أي ما يعادل 665 كيلوواط، مع عزم دوران ضخم يبلغ 1,135 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام دفع رباعي، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة DHT ثنائي السرعات.

جيتور G700

سرعات وأداء جيتور G700

تنطلق G700 من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن أسرع السيارات الهجينة في فئتها، وبمعدلات استهلاك منخفضة للوقود، إذ تستهلك نحو 1.39 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، مع التزامها الكامل بمعايير الانبعاثات الأوروبية يورو 6B.

جيتور G700

تجهيزات ومواصفات جيتور G700

زودت السيارة بشاشة مركزية تعمل باللمس يتراوح حجمها بين 15.6 و15.8 بوصة حسب الفئة، بينما تحصل فئة فلاجشيب على شاشة خلفية مخصصة للترفيه بقياس 17.3 بوصة، وشاشة معلومات بانورامية ضخمة تمتد إلى 35.4 بوصة، ومقاعد كهربائية التحكم.

جيتور G700

وتقدم جيتور G700 نظامًا صوتيًا قويًا يضم 12 مكبرًا، بينما ترتقي الفئات الأعلى تجهيزًا بنظام صوتي فاخر من ليكسكون مكوّن من 18 مكبرًا، ومكيف هواء ثلاثي المناطق مع فلتر هواء CN95 ونظام تكييف مستقل للمقاعد الخلفية.