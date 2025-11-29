فورد تقدم نسختها الجديدة من توروس .. بتحديثات 2026

ظهرت فورد توروس 2026 بنسختها المخصّصة للسوق الصيني المعروفة ضمن فعاليات معرض جوانزو للسيارات، مقدّمة حزمة واسعة من التحسينات التي شملت الشكل الخارجي ونظام الحركة وبعض العناصر الهندسية الدقيقة، ولكن تحت سمى شهير في الصين بإسم مونديو.

محرك توروس وتوقعات بظهور خيارات إضافية

ورغم إعادة النظر في كثير من تفاصيل السيارة، فإن فورد تمسّكت بالمحرك التيربو سعة 2.0 لتر الذي يُعدّ العمود الفقري لأداء مونديو في الصين، لكن مع رفع قدرته بشكل طفيف ليضيف ما يقارب 7 أحصنة و15 نيوتن.متر لعزم الدوران.

فورد توروس 2026

أما النسخة الأصغر ذات سعة 1.5 لتر التي كانت مطروحة في السابق، فلم تكشف الشركة بعد عن مصيرها أو توقيت ظهورها، وتشير التوقعات إلى أن طرح الفئات المحدّثة خلال الفترة القادمة.

تصميم فورد توروس 2026

أبرز ما حمله الجيل المجدّد هو إعادة صياغة الواجهة بالكامل، إذ دمجت فورد إضاءة نهارية ثلاثية الأجزاء داخل المصابيح نفسها، مع امتداد خط الإضاءة أفقيًا نحو الشبك ليمنح الواجهة حضورًا أعرض، كما حصل الشبك الأمامي على معالجة جديدة بتفاصيل كرومية بأسلوب "البيكسل"، مع صادم محسّن يمنح السيارة طابعًا أكثر جرأة.

فورد توروس 2026

وعلى مستوى الهيكل الخلفي، حصلت مونديو 2026 على نظام تعليق مستقل مع نابض منفصل، وهي خطوة تهدف إلى تحسين سرعة استجابة المحور الخلفي وتقديم قيادة أكثر ثباتًا عند المنعطفات، وتساهم هذه التعديلات مجتمعة في منح السيارة إحساسًا أوضح بالتحكم، ما يعزز من مكانتها ضمن فئتها.

فورد توروس 2026

وظهرت داخلية السيارة فورد توروس 2026 بلمسات عصرية، تضمنت شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعدد والخرائط، إلى جانب لوحة العدادات، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي صوتي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء، وفرامل يد كهربائية التحكم.