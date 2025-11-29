قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
تكنولوجيا وسيارات

فورد تقدم نسختها الجديدة من توروس .. بتحديثات 2026

فورد توروس 2026
فورد توروس 2026
صبري طلبه

ظهرت فورد توروس 2026 بنسختها المخصّصة للسوق الصيني المعروفة ضمن فعاليات معرض جوانزو للسيارات، مقدّمة حزمة واسعة من التحسينات التي شملت الشكل الخارجي ونظام الحركة وبعض العناصر الهندسية الدقيقة، ولكن تحت سمى شهير في الصين بإسم مونديو.

محرك توروس وتوقعات بظهور خيارات إضافية

ورغم إعادة النظر في كثير من تفاصيل السيارة، فإن فورد تمسّكت بالمحرك التيربو سعة 2.0 لتر الذي يُعدّ العمود الفقري لأداء مونديو في الصين، لكن مع رفع قدرته بشكل طفيف ليضيف ما يقارب 7 أحصنة و15 نيوتن.متر لعزم الدوران.

فورد توروس 2026

أما النسخة الأصغر ذات سعة 1.5 لتر التي كانت مطروحة في السابق، فلم تكشف الشركة بعد عن مصيرها أو توقيت ظهورها، وتشير التوقعات إلى أن طرح الفئات المحدّثة خلال الفترة القادمة.

تصميم فورد توروس 2026

أبرز ما حمله الجيل المجدّد هو إعادة صياغة الواجهة بالكامل، إذ دمجت فورد إضاءة نهارية ثلاثية الأجزاء داخل المصابيح نفسها، مع امتداد خط الإضاءة أفقيًا نحو الشبك ليمنح الواجهة حضورًا أعرض، كما حصل الشبك الأمامي على معالجة جديدة بتفاصيل كرومية بأسلوب "البيكسل"، مع صادم محسّن يمنح السيارة طابعًا أكثر جرأة.

فورد توروس 2026

وعلى مستوى الهيكل الخلفي، حصلت مونديو 2026 على نظام تعليق مستقل مع نابض منفصل، وهي خطوة تهدف إلى تحسين سرعة استجابة المحور الخلفي وتقديم قيادة أكثر ثباتًا عند المنعطفات، وتساهم هذه التعديلات مجتمعة في منح السيارة إحساسًا أوضح بالتحكم، ما يعزز من مكانتها ضمن فئتها.

فورد توروس 2026

وظهرت داخلية السيارة فورد توروس 2026 بلمسات عصرية، تضمنت شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعدد والخرائط، إلى جانب لوحة العدادات، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي صوتي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء، وفرامل يد كهربائية التحكم.

جانب من الفاعليات

أول رحلة جيولوجية لطلاب علوم القاهرة الأهلية لاستكشاف التربة والصخور

شراكة نقابية جديدة بين عمال مصر وبلدية بكين

عمال مصر والصين.. شراكة نقابية جديدة تُدشّن خمس سنوات من التعاون

جانب من التكريم

حلوان تتصدر فئة الأفضل بقائمة الجامعات صديقة البيئة

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

