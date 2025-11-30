مسئول مُقرّب من «بوتين» يُهاجم الغرب بسبب سياسات الهجرة.. ويصفها بـ«الكارثة الحضارية»

قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن الدول الغربية ترتكب "انتحارًا حضاريًا" باختيارها سياسة الهجرة الجماعية، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح دميترييف عبر منصة "إكس" أن "العولميين يدمرون بلدانهم والعالم، بينما تتجاهل وسائل الإعلام التقليدية ذلك؛ هذا انتحار حضاري يرفضون تغطيته"، وذلك تعليقًا على إحصاءات تظهر ارتفاع نسبة المهاجرين في عدد من الدول الغربية.

وبحسب البيانات الواردة في المنشور الأصلي، والمستندة إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد شهدت عدة دول غربية زيادة حادة في نسبة المهاجرين بين عامي 1990 و2024؛ إذ ارتفعت النسبة في بريطانيا من 6.4% إلى 17.1%، وفي إسبانيا من 2.1% إلى 18.5%، وفي ألمانيا من 8.7% إلى 19.8%، وفي كندا من 15.3% إلى 22.2%، وفي أستراليا من 23.3% إلى 30.4%.