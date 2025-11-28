قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
فولكس فاجن تقدم T-Roc الجيل الثاني .. وهذه سعرها عالميًا

فولكس فاجن T-Roc
صبري طلبه

كشفت فولكس فاجن الألمانية عن الجيل الثاني من سيارتها T-Roc التي تعد من الطرازات البارزة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ويأتي ظهور النسخة الجديدة ليعزز موقع العلامة الألمانية في سوق الـSUV المدمجة بعد حصول السيارة على تطويرات واسعة شملت المحركات والتقنيات والهوية التصميمية.

أداء فولكس فاجن T-Roc

توفر السيارة بخيارين من أنظمة الدفع الهجينة المعتدلة، الأول بقوة 85 كيلووات بما يعادل 116 حصان، والثاني بقوة 110 كيلووات ما يعادل 150 حصان، وتسمح هذه المنظومة للسيارة بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 212 كيلومتر في الساعة، مع الحفاظ على استهلاك منخفض للوقود.

فولكس فاجن T-Roc

وتخطط فولكس فاجن لإطلاق مجموعة موسعة من محركات الجيل الثاني في مراحل لاحقة، من بينها نظام هجين معتدل بقوة 150 كيلووات يعادل 204 حصان، ويعمل مع منظومة دفع رباعي لمنح السيارة ثباتًا أعلى على الطرق المتنوعة.

كما ستتوافر نسختان إضافيتان بمحركات هجينة بقوة 136 حصان و170 حصان، وتسمح المنظومة الكهربائية بمسافة قيادة صافية بالطاقة الكهربائية تمتد لعدة مئات من الأمتار في ظروف التشغيل المناسبة.

فولكس فاجن T-Roc

تصميم خارجي محدث بأبعاد أكبر ولمسات رياضية

تحمل T-Roc الجديدة أبعادًا محسّنة، إذ يصل طولها إلى 4.37 متر، بينما تمتد قاعدة العجلات بزيادة تقارب ثلاثة سنتيمترات مقارنة بالسابق، ما يوفر رحابة أكبر داخل المقصورة.

ويظهر التصميم العصري في الهوية التصميمية بوضوح من خلال الشبكة الأمامية المزوّدة بفتحات تهوية سوداء متعددة، إضافة إلى عجلات رياضية بتصميم حديث ومستشعرات حركة تساعد على الاصطفاف بسهولة، إلى جانب حزمة متكاملة من عناصر السلامة ووسائل الراحة.

فولكس فاجن T-Roc

تقدم السيارة في جيلها الجديد مزيجًا من الأنظمة التي تعزز حماية الركاب، وتشمل تقنيات مساعدة السائق الحديثة وأنظمة مراقبة الحركة المحيطة، إلى جانب تحسينات في الرفاهية مثل دعم الواجهات الرقمية وشاشات المعلومات المحدثة، ومقود حركة متعدد الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية. 

السعر العالمي لسيارة فولكس فاجن T-Roc

قدمت فولكس فاجن T-Roc عالميًا بسعر يبدأ من 30 ألف و845 يورو.

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

رخصة قيادة خاصة

الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة خاصة 2025 للمرة الأولى

نتنياهو

نتنياهو يصدر قرار جديد بشأن معبر اللنبي

حقل كورمور

السفارة الأمريكية تنضم لكردستان مطالبة بمحاسبة منفذي هجمات كورمور

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله | شاهد

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

