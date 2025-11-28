فولكس فاجن تقدم T-Roc الجيل الثاني .. وهذه سعرها عالميًا

كشفت فولكس فاجن الألمانية عن الجيل الثاني من سيارتها T-Roc التي تعد من الطرازات البارزة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ويأتي ظهور النسخة الجديدة ليعزز موقع العلامة الألمانية في سوق الـSUV المدمجة بعد حصول السيارة على تطويرات واسعة شملت المحركات والتقنيات والهوية التصميمية.

أداء فولكس فاجن T-Roc

توفر السيارة بخيارين من أنظمة الدفع الهجينة المعتدلة، الأول بقوة 85 كيلووات بما يعادل 116 حصان، والثاني بقوة 110 كيلووات ما يعادل 150 حصان، وتسمح هذه المنظومة للسيارة بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 212 كيلومتر في الساعة، مع الحفاظ على استهلاك منخفض للوقود.

فولكس فاجن T-Roc

وتخطط فولكس فاجن لإطلاق مجموعة موسعة من محركات الجيل الثاني في مراحل لاحقة، من بينها نظام هجين معتدل بقوة 150 كيلووات يعادل 204 حصان، ويعمل مع منظومة دفع رباعي لمنح السيارة ثباتًا أعلى على الطرق المتنوعة.

كما ستتوافر نسختان إضافيتان بمحركات هجينة بقوة 136 حصان و170 حصان، وتسمح المنظومة الكهربائية بمسافة قيادة صافية بالطاقة الكهربائية تمتد لعدة مئات من الأمتار في ظروف التشغيل المناسبة.

فولكس فاجن T-Roc

تصميم خارجي محدث بأبعاد أكبر ولمسات رياضية

تحمل T-Roc الجديدة أبعادًا محسّنة، إذ يصل طولها إلى 4.37 متر، بينما تمتد قاعدة العجلات بزيادة تقارب ثلاثة سنتيمترات مقارنة بالسابق، ما يوفر رحابة أكبر داخل المقصورة.

ويظهر التصميم العصري في الهوية التصميمية بوضوح من خلال الشبكة الأمامية المزوّدة بفتحات تهوية سوداء متعددة، إضافة إلى عجلات رياضية بتصميم حديث ومستشعرات حركة تساعد على الاصطفاف بسهولة، إلى جانب حزمة متكاملة من عناصر السلامة ووسائل الراحة.

فولكس فاجن T-Roc

تقدم السيارة في جيلها الجديد مزيجًا من الأنظمة التي تعزز حماية الركاب، وتشمل تقنيات مساعدة السائق الحديثة وأنظمة مراقبة الحركة المحيطة، إلى جانب تحسينات في الرفاهية مثل دعم الواجهات الرقمية وشاشات المعلومات المحدثة، ومقود حركة متعدد الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

السعر العالمي لسيارة فولكس فاجن T-Roc

قدمت فولكس فاجن T-Roc عالميًا بسعر يبدأ من 30 ألف و845 يورو.