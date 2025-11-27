شاهد| نيسان باثفايندر 2026 الجديدة

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باثفايندر موديل 2026، وتنتمي باثفايندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأكثر جرأة وبها تقنيات متطورة .

نيسان باثفايندر موديل 2026

مواصفات نيسان باثفايندر موديل 2026

زودت سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، واجهة أمامية وخلفية، وبها شعارات خارجية جديدة بتشطيب ساتيني، وبها شاشة أكبر ونقش باثفايندر أسفل نظام الترفيه، وبها قضبان سقف سوداء بدلًا من الفضية، وبها جنوط جديدة مقاس 20 بوصه، ونمط خياطة جديد للمقاعد وتشطيبات داخلية بلون الخشب، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، وبها آبل كار بلاي و أندرويد أوتو لاسلكيين، وبها عدادات رقمية .

نيسان باثفايندر موديل 2026

وتم تطوير الشحن اللاسلكي بـ سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 ليصبح أسرع بـ 3 مرات من السابق بقدرة تصل إلى 15 واط، مع إضافة مروحة تبريد داخلية وآلية تثبيت لإبقاء الهاتف في المكان المثالي أثناء الشحن.

وحصلت نيسان باثفايندر موديل 2026 على نظام كاميرات ذكي أكثر تطورًا، وبها نظام رؤية محيطية ذكي عالي الدقة، وبها ميزة Invisible Hood View التي تقدم رؤية افتراضية للطريق أمام العجلات، وكأن منطقة المحرك غير موجودة.

نيسان باثفايندر موديل 2026

وتأتي مقصورة نيسان باثفايندر موديل 2026 بـ3 صفوف توفر سعة لـ8 ركاب، أو لـ7 ركاب، وتوفر السيارة مساحة تخزين تبلغ نحو 470 لترً خلف الصف الثالث، وبها باب خلفي كهربائي .

محرك نيسان باثفايندر موديل 2026

تستمد سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 284 حصان، وعزم دوران 259 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام Idle Stop Start .

نيسان باثفايندر موديل 2026

وجدير بالذكر ان سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 هي الأكثر ملاءمة للمغامرات، وتأتي بتعليق مضبوط للطرق الوعرة، وارتفاع أعلى عن الأرض وإطارات لجميع التضاريس، إلى جانب تصميم خارجي مميز يشمل شبك وصدادت فريدة وأضواء ضباب ليد وسقف حديد أنبوبي.

نيسان باثفايندر موديل 2026

وتواصل باثفايندر الحفاظ على تقييم السلامة الأعلى بخمس نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.