قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| نيسان باثفايندر 2026 الجديدة

نيسان باثفايندر موديل 2026
نيسان باثفايندر موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باثفايندر موديل 2026، وتنتمي باثفايندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأكثر جرأة وبها تقنيات متطورة .

نيسان باثفايندر موديل 2026

مواصفات نيسان باثفايندر موديل 2026

زودت سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، واجهة أمامية وخلفية، وبها شعارات خارجية جديدة بتشطيب ساتيني، وبها شاشة أكبر ونقش باثفايندر أسفل نظام الترفيه، وبها قضبان سقف سوداء بدلًا من الفضية، وبها جنوط جديدة مقاس 20 بوصه، ونمط خياطة جديد للمقاعد وتشطيبات داخلية بلون الخشب، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، وبها آبل كار بلاي و أندرويد أوتو لاسلكيين، وبها عدادات رقمية .

نيسان باثفايندر موديل 2026

وتم تطوير الشحن اللاسلكي بـ سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 ليصبح أسرع بـ 3 مرات من السابق بقدرة تصل إلى 15 واط، مع إضافة مروحة تبريد داخلية وآلية تثبيت لإبقاء الهاتف في المكان المثالي أثناء الشحن.

وحصلت نيسان باثفايندر موديل 2026 على نظام كاميرات ذكي أكثر تطورًا، وبها نظام رؤية محيطية ذكي عالي الدقة، وبها ميزة Invisible Hood View التي تقدم رؤية افتراضية للطريق أمام العجلات، وكأن منطقة المحرك غير موجودة.

نيسان باثفايندر موديل 2026

وتأتي مقصورة نيسان باثفايندر موديل 2026 بـ3 صفوف توفر سعة لـ8 ركاب، أو لـ7 ركاب، وتوفر السيارة مساحة تخزين تبلغ نحو 470 لترً خلف الصف الثالث، وبها باب خلفي كهربائي .

محرك نيسان باثفايندر موديل 2026

تستمد سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 284 حصان، وعزم دوران 259 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام Idle Stop Start .

نيسان باثفايندر موديل 2026

وجدير بالذكر ان سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 هي الأكثر ملاءمة للمغامرات، وتأتي بتعليق مضبوط للطرق الوعرة، وارتفاع أعلى عن الأرض وإطارات لجميع التضاريس، إلى جانب تصميم خارجي مميز يشمل شبك وصدادت فريدة وأضواء ضباب ليد وسقف حديد أنبوبي.

نيسان باثفايندر موديل 2026

وتواصل باثفايندر الحفاظ على تقييم السلامة الأعلى بخمس نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

السيارات الـ SUV الرياضية نيسان باثفايندر موديل 2026 باثفايندر موديل 2026 محرك نيسان باثفايندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

ترشيحاتنا

الفنان عمر محمد رياض

عمر رياض يشارك الجمهور بوستر مسلسله 2 قهوة

الفنانة إلهام وجدي

إلهام وجدي تنضم إلى فريق عمل مسلسل «وننِسي اللي كان»

الهام شاهين

إلهام شاهين توجه نصيحة لـ محمد صبحي بعد تعافيه من وعكته الصحية

بالصور

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد