قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جيهان شاهين: سنتشابك ببرلمان 2026 مع كل قضايا المواطنين

النائبة الدكتورة جيهان شاهين
النائبة الدكتورة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

أدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب للفصل التشريعي الجديد 2026، إيذانًا ببدء ممارسة مهامها النيابية رسميًا داخل البرلمان.

وأكدت النائبة، عقب أداء اليمين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على مصالح المواطن، والعمل على ترجمة احتياجاته اليومية إلى تشريعات وسياسات واضحة، مشددة على أن مجلس النواب سيقوم بدوره التشريعي والرقابي بما يخدم الشارع المصري ويدعم مسار الدولة في التنمية والاستقرار.

وأوضحت الدكتورة جيهان شاهين أن أولوياتها داخل المجلس ستنطلق من ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف التعليم، لا سيما التعليم الفني، باعتباره أحد أهم أدوات بناء الكوادر المؤهلة لسوق العمل، ودعامة أساسية لخطط الدولة في التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأضافت أن تطوير التعليم الفني يسهم في تقليل البطالة ورفع كفاءة العمالة المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما أكدت النائبة اهتمامها بملف التنمية المجتمعية، والعمل على دعم المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المجتمع المحلي في خطط التنمية.

وشددت جيهان شاهين على أنها ستعمل داخل مجلس النواب على دعم السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة التزامها الكامل بالتواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ونقلها تحت قبة البرلمان.

جيهان شاهين النائبة جيهان شاهين مجلس النواب النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج.. تعرف عليه

دعاء الرياح

دعاء الرياح.. 22 كلمة رددها النبي للوقاية منها.. وهذه أفضل 70 دعوة تقضي حوائجك

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد