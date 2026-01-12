سامح شكري والجزار أبرزهم..10 وزراء سابقين يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

أدى 10 من الوزراء السابقين الذين انتقلوا من مقاعد السلطة التنفيذية إلى مقاعد السلطة التشريعية ، اليمين الدستورية اليوم ، كأعضاء في مجلس النواب الجديد، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، والتي انعقدت برئاسة النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنًا.

وضمت قائمة الوزراء الذين انضموا إلى مجلس النواب الجديد

عددًا من الأسماء البارزة ، وفي مقدمتهم: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، والمستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق عن حزب الجبهة الوطنية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق عن حزب مستقبل وطن، و اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق عن حزب الجبهة الوطنية، و السيد القصير وزير الزراعة السابق عن حزب الجبهة الوطنية .

كما شهد مجلس النواب الجديد 2026 ، وجود الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق ورئيس حزب حماة الوطن، و الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق عن حزب مستقبل وطن، و محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق عن حزب مستقبل وطن أيضا .

و شملت قائمة المعينين في مجلس النواب كلا من سامح شكري ، وزير الخارجية السابق ،وأشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ليضيفوا خبراتهم الوزارية مباشرة للعمل التشريعي والرقابي.

ويعتبر هذا التواجد الوزاري إضافة نوعية للعمل التشريعي والرقابي، نظراً لما يمتلكه الوزراء من خبرات وتجارب مباشرة في إدارة الملفات الحيوية للدولة، بما يعزز جودة مناقشات القوانين والسياسات العامة.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.



وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.