الذهب عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
أمل مجدى

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في مصر، في ظل تحركات سوق الذهب المحلي المستمرة وتأثر الأسعار بالتغيرات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين 12 يناير 2026، في منتصف التعاملات، إذ صعد عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بنحو 37 جنيهًا.

ويرصد موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث بشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم


سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم نحو 6949 جنيها.
 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الاثنين قيمة 6080 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، وهو الأكثر انتشاراً اليوم الاثنين 12 يناير 2026، قيمة 5211 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين 12 يناير قيمة 48640 جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب، اليوم الاثنين 12 يناير 2026، نحو 4582 دولارًا للأوقية.

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
جوائز جولدن جلوب
هيفاء وهبي
