سعر الذهب اليوم الإثنين 12يناير 2026

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في مصر، في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب المحلي، وتأثر الأسعار بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تحركات سعر الدولار، ومعدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يجعل الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين.

شهد سعر الذهب خلال الأسبوع الماضى ارتفاعًا بقيمة وصلت 35 جنيه في الجرام الواحد بعد مسلسل من النزيف كسر حاجز الـ800 جنيه على مدار 4 أسابيع سابقة .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء.

سعر عيار 21



ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيه للبيع و 5177 جنيه للشراء .

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء .

سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4010 دولار للشراء.