اقتصاد

تراجع طفيف.. سعر الذهب فى الإمارات اليوم الاثنين 12 يناير 2026

سعر الذهب
سعر الذهب
أمل مجدى

شهد سعر الذهب في دولة الإمارات صباح الإثنين 12 يناير 2026 تراجع طفيف، مع بداية التعاملات الأسبوعية وسط تداولات محلية محدودة، في ظل ترقب المستثمرين لحركة المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب في الإمارات 


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 511.75 درهم إماراتي في بداية التعاملات مع انخفاض طفيف فى الأسعار.

وقد سجل عيار 22: 473.75 درهم بتراجع بسيط عن الأسعار السابقة.


أما عيار 21 فقد سجل : 454.25 درهم
 

وسجل عيار 18: 389.50 درهم

أما  جرام الذهب عيار 12: يبلغ 267.05 درهم. 

سعر أونصة الذهب

أما سعر أونصة الذهب فقد وصل إلى 16556.58 درهم، ويُسجل سعر جنيه الذهب حوالي 3728.95 درهم.

 تُؤثر أسعار الذهب في الإمارات على قرارات الادخار والاستثمار، لا سيما في دبي وأبوظبي، حيث تتغير يوميًا بتأثير من أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي.

