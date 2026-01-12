قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حتى السبت المقبل.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 13 يناير وحتى السبت 17 يناير 2026، محذّرة من تقلبات جوية ملحوظة تؤثر على أغلب الأنحاء.

واعتبارًا من يوم الغد، تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين 30 و50 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية، تبين نشاط رياح قوي على أغلب الأنحاء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.
إضافة إلى تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة مطروح يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومع تقدم الوقت تتقدم السحب تدريجياً على باقي الساحل.

ونصحت الأرصاد بالآتي:

-يرجي الحذر من نشاط الرياح القوي والوقوف تحت الأسطح المتهالكة واللوحات الإعلانية.
-على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامة عند الخروج.

ومن يوم الأربعاء إلى السبت المقبل، تتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر (من 3 إلى 10 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار

وحول فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، في حين يُتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة، قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تُقدَّر بنحو 20%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 18 10
دمنهور 18 10
وادي النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
بلطيم 18 10
المنصورة 19 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 01
كاترين 15 00
الطور 21 09
طابا 20 08
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 23 13
الإسكندرية 17 10
العلمين 18 11
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 17 06
رأس غارب 22 11

حالة الطقس تقلبات جوية سقوط أمطار الملاحة البحرية الأقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

تقلبات الطقس

محافظة الجيزة تناشد المواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية أمام التقلبات الجوية

الاسكندرية : رفع درجة الطوارىء بشركة الصرف الصحي استعداد لسقوط الامطار

الإسكندرية: رفع درجة الطوارىء بشركة الصرف الصحي استعداد لاستقبال الأمطار

تضامن الاجتماعي بالغربية

بالصور.. تنظيم معرض ملابس لدعم 4 قرى بمركز قطور

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد