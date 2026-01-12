حتى السبت المقبل.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 13 يناير وحتى السبت 17 يناير 2026، محذّرة من تقلبات جوية ملحوظة تؤثر على أغلب الأنحاء.

واعتبارًا من يوم الغد، تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين 30 و50 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية، تبين نشاط رياح قوي على أغلب الأنحاء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

إضافة إلى تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة مطروح يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومع تقدم الوقت تتقدم السحب تدريجياً على باقي الساحل.

ونصحت الأرصاد بالآتي:

-يرجي الحذر من نشاط الرياح القوي والوقوف تحت الأسطح المتهالكة واللوحات الإعلانية.

-على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامة عند الخروج.

ومن يوم الأربعاء إلى السبت المقبل، تتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر (من 3 إلى 10 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار

وحول فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، في حين يُتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة، قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تُقدَّر بنحو 20%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 21 10

نخل 18 01

كاترين 15 00

الطور 21 09

طابا 20 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 13

الإسكندرية 17 10

العلمين 18 11

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 17 06

رأس غارب 22 11