قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بمنتصف تعاملات اليوم .. استقرار فى سعر الدولار بالبنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
أمل مجدى

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، وفقًا لأسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وشهدت معظم البنوك سعر شراء الدولار بين 47.06 و47.15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 47.16 و47.25 جنيهًا، وفيما يلي أبرز الأسعار:

سعر الدولار فى البنوك

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB)،  47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك فيصل الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة: الشراء 47.15  جنيه وسعر البيع 47.25 جنيه.
 

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: الشراء 47.14 جنيه وسعر البيع 47.24 جنيه

بينما كان سعر الدولار في البنك المركزي المصري: الشراء 47.1321 جنيه وسعر البيع 47.2691 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة: الشراء 47.10 جنيه البيع 47.20 جنيه.

وبقية البنوك سجلت أسعارًا مشابهة مع فروق طفيفة في التحديثات اللحظية، وفق ما أظهرت البيانات الرسمية لكل بنك.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج

موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج.. تعرف عليه

دعاء الرياح

دعاء الرياح.. 22 كلمة رددها النبي للوقاية منها.. وهذه أفضل 70 دعوة تقضي حوائجك

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد