بمنتصف تعاملات اليوم .. استقرار فى سعر الدولار بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، وفقًا لأسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وشهدت معظم البنوك سعر شراء الدولار بين 47.06 و47.15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 47.16 و47.25 جنيهًا، وفيما يلي أبرز الأسعار:

سعر الدولار فى البنوك

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB)، 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك فيصل الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة: الشراء 47.15 جنيه وسعر البيع 47.25 جنيه.



كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: الشراء 47.14 جنيه وسعر البيع 47.24 جنيه

بينما كان سعر الدولار في البنك المركزي المصري: الشراء 47.1321 جنيه وسعر البيع 47.2691 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة: الشراء 47.10 جنيه البيع 47.20 جنيه.

وبقية البنوك سجلت أسعارًا مشابهة مع فروق طفيفة في التحديثات اللحظية، وفق ما أظهرت البيانات الرسمية لكل بنك.