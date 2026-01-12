سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 12-1-2026، استقرار نسبي في البنوك المصرية ولم يتعد الـ48 جنيها بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه؛ ثباتًا على مستوى أكثر من 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا دون أي تغيير.

ووصل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

ويرصد موقع صدى البلد الإخبارى سعر الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



- 47.15 جنيه للشراء.

- 47.25 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر



- 47.15جنيه للشراء.

- 47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



- 47.15جنيه للشراء.

- 47.25 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"



- 47.15 جنيه للشراء.

- 47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



- 47.13 جنيه للشراء.

- 47.23 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول



- 47.13 جنيه للشراء.

- 47.23 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



- 47.10 جنيه للشراء.

- 47.20 جنيه للبيع.

