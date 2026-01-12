سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه ، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 12-1-2026 داخل البنوك المصرية.

استقرار الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه؛ ثباتًا على مستوى أكثر من 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا دون أي تغيير.

الدولار يتراجع

تحركات الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ، مساء أمس على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار ، أكثر من 40 قرشًا من قيمته على أساس أسبوعي، وفقا لمعدل إغلاق التعاملات داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تحركات الدولار

وارتفع الجنيه المصري أمام الدولار ، على مدار الأسبوع الماضي بمقدار 0.15% في قيمته.

سعر الدولار في البنك المركزي

بحسب آخر تداول داخل البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنكي "أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول".

سعر الدولار

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البركة"  .

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل معظم البنوك المصرية نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه في بنوك "سايب، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، HSBC، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، مصر".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,16 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47,3 جنيه للبيع في بنكي أبو ظبي التجاري والتنمية الصناعية.

الين يقفز والدولار يصعد

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

