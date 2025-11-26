قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فى ذكراه.. تعرف على اللحظات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز
الفقد أصعب شعور.. نجل طارق عبدالعزيز يحيي الذكرى الثانية لوفاته
محافظ الإسكندرية يعاين موقع عقار كرموز المنهار جزئيًا
صراع مصري على هداف كوريا.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان من ضم بابلو صباغ
رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
بعثة الزمالك تصل بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز
وزير الإعلام اليمني يطالب لبنان بغلق وطرد القنوات التابعة للحوثيين
النيابة العامة بالإسكندرية تعاين موقع العقار المنهار جزئيًا بكرموز
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الصحة تستقدم خبيرًا مصريًا عالميًا في جراحات أورام الثدي لتدريب الأطباء بمستشفى العاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: جوهر "التأمين الصحي الشامل" وصول الدعم لمن يحتاجه بكرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تواجه شاحنات البيك أب الصينية بشاحنتها الخاصة الجديدة

نيسان
نيسان
عزة عاطف

مع اشتداد المنافسة في سوق البيك أب الأسترالي، تستعد نيسان لتغيير استراتيجيتها التقليدية بعد سنوات طويلة اعتمدت خلالها على نافارا فقط. 

فالشركة اليابانية قررت دخول مرحلة جديدة عبر طرح بيك أب إضافية مصنوعة في الصين، استعدادًا لمواجهة موجة الشاحنات الصينية التي تزداد حضورًا في الفئة الهجينة والمتقدمة تقنيًا.

نيسان نافارا ليست الوجه الوحيد 

لسنوات، كانت Nissan Navara تمثل الوجه الوحيد لعلامة نيسان في قطاع الشاحنات داخل السوق الأسترالي. ومع ظهور الجيل الجديد مؤخرًا، بدا واضحًا أن الشركة تسعى لاستعادة موقعها بين المنافسين القدامى والجدد. 

لكن المفاجأة كانت بتأكيد نيسان نيتها طرح طراز ثانٍ بجانب نافارا، ما يفتح الباب لتشكيلة أوسع لأول مرة منذ عقود.

Frontier Pro الصينية… قوة هجينة لمنافسة العمالقة

الوافد الجديد يُعرف باسم Frontier Pro، وهي شاحنة هجينة تصنع بالكامل في الصين، وتستعد للانضمام رسميًا إلى خط الإنتاج الأسترالي بحلول عام 2027.
 

وتأتي بأرقام أداء قوية جدًا لبيك أب هجينة:

  • قوة تبلغ 402 حصانًا
  • عزم دوران يصل إلى 590 رطل قدم


بهذه الأرقام، تستهدف نيسان منافسة طرازات هجينة من علامات صينية صاعدة مثل BYD Shark 6 و GWM Cannon Alpha، بالإضافة إلى منافسها التقليدي فورد رينجر الهجينة (Ranger PHEV).

دخول شركات صينية مثل BYD وGWM بقوة في سوق البيك أب جعل التنافس أكثر شراسة، خاصة مع تقدمها الكبير في التقنيات الهجينة والأسعار الجذابة.

ومع إطلاق جيل جديد من نافارا، يبدو أن نيسان أدركت الحاجة إلى تقديم خيار ثانٍ أكثر حداثة، وبسعر تنافسي، وبقدرات تدعم مستقبل المحركات الهجينة.

النتيجة: استراتيجية مزدوجة تعتمد على نافارا التقليدية من جهة، والـ Frontier Pro الهجينة من جهة أخرى، لتغطية شريحة أوسع من العملاء.

موعد الإطلاق المتوقع

وفقًا للتقارير الأولية، من المقرر أن تصل Frontier Pro إلى الأسواق الأسترالية في عام 2027، ما يمنح نيسان الوقت الكافي لاستكمال الاختبارات والتجهيزات الإنتاجية، ولتحديد موقعها ضمن فئات الأسعار والمواصفات قبل بدء المنافسة الفعلية.

نيسان نافارا 2025 نيسان فرونتير برو شاحنات صينية بيك أب هجينة ‏BYD Shark 6‎‏ سوق البيك أب فورد رينجر PHEV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

انفجار ضخم

انفجار ضخم يهز كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي

خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

خالد عبد العزيز: علينا تَوْظيفَ الذكاءِ الاصطناعي لخِدمةِ الحقيقة لا الفوضى

رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول جهود الإغاثة والتعافي في غزة

رئيس وزراء فلسطين: أي آليات أو لجان دولية بغزة يجب ربطها بالحكومة

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد