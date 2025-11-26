نيسان تواجه شاحنات البيك أب الصينية بشاحنتها الخاصة الجديدة

مع اشتداد المنافسة في سوق البيك أب الأسترالي، تستعد نيسان لتغيير استراتيجيتها التقليدية بعد سنوات طويلة اعتمدت خلالها على نافارا فقط.

فالشركة اليابانية قررت دخول مرحلة جديدة عبر طرح بيك أب إضافية مصنوعة في الصين، استعدادًا لمواجهة موجة الشاحنات الصينية التي تزداد حضورًا في الفئة الهجينة والمتقدمة تقنيًا.

نيسان نافارا ليست الوجه الوحيد

لسنوات، كانت Nissan Navara تمثل الوجه الوحيد لعلامة نيسان في قطاع الشاحنات داخل السوق الأسترالي. ومع ظهور الجيل الجديد مؤخرًا، بدا واضحًا أن الشركة تسعى لاستعادة موقعها بين المنافسين القدامى والجدد.

لكن المفاجأة كانت بتأكيد نيسان نيتها طرح طراز ثانٍ بجانب نافارا، ما يفتح الباب لتشكيلة أوسع لأول مرة منذ عقود.

Frontier Pro الصينية… قوة هجينة لمنافسة العمالقة

الوافد الجديد يُعرف باسم Frontier Pro، وهي شاحنة هجينة تصنع بالكامل في الصين، وتستعد للانضمام رسميًا إلى خط الإنتاج الأسترالي بحلول عام 2027.



وتأتي بأرقام أداء قوية جدًا لبيك أب هجينة:

قوة تبلغ 402 حصانًا

عزم دوران يصل إلى 590 رطل قدم



بهذه الأرقام، تستهدف نيسان منافسة طرازات هجينة من علامات صينية صاعدة مثل BYD Shark 6 و GWM Cannon Alpha، بالإضافة إلى منافسها التقليدي فورد رينجر الهجينة (Ranger PHEV).

دخول شركات صينية مثل BYD وGWM بقوة في سوق البيك أب جعل التنافس أكثر شراسة، خاصة مع تقدمها الكبير في التقنيات الهجينة والأسعار الجذابة.

ومع إطلاق جيل جديد من نافارا، يبدو أن نيسان أدركت الحاجة إلى تقديم خيار ثانٍ أكثر حداثة، وبسعر تنافسي، وبقدرات تدعم مستقبل المحركات الهجينة.

النتيجة: استراتيجية مزدوجة تعتمد على نافارا التقليدية من جهة، والـ Frontier Pro الهجينة من جهة أخرى، لتغطية شريحة أوسع من العملاء.

موعد الإطلاق المتوقع

وفقًا للتقارير الأولية، من المقرر أن تصل Frontier Pro إلى الأسواق الأسترالية في عام 2027، ما يمنح نيسان الوقت الكافي لاستكمال الاختبارات والتجهيزات الإنتاجية، ولتحديد موقعها ضمن فئات الأسعار والمواصفات قبل بدء المنافسة الفعلية.