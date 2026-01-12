بعد أداء اليمين الدستورية.. أشرف مرزوق: دعم المواطن والدولة المصرية على رأس أولوياتي

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن دعم المواطن المصري والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية يأتيان على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الحالي، مشددًا على التزامه الكامل بأحكام الدستور والقانون، وحرصه على العمل من أجل المصلحة العامة، ودعم مسيرة الدولة المصرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح «مرزوق»، بعد أداء القسم الدستوري عضوًا بمجلس النواب، أن القسم يمثل تعبيرًا واضحًا عن احترام الدستور باعتباره العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب، ويعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق أعضاء السلطة التشريعية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن المجلس يُعد إحدى الركائز الأساسية للدولة المصرية الحديثة، لما يقوم به من دور محوري في تحقيق الاستقرار التشريعي، وإرساء التوازن بين السلطات، وحماية حقوق المواطنين ومكتسباتهم

وأشار عضو مجلس النواب، ، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع النواب والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفًا أن أولوياته داخل المجلس ستتركز على دعم المواطن المصري، من خلال السعي نحو تشريعات عادلة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب الاهتمام بملفات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، باعتبارها ركائز رئيسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وحرصه على تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة مناخ تشريعي داعم للنمو وخلق فرص العمل، مع إيلاء اهتمام خاص بقضايا الشباب وتمكينهم، والاستماع إلى مشكلات المواطنين ونقلها بصدق وشفافية تحت قبة البرلمان.

ولفت «مرزوق»، إلى أن عضويته في مجلس النواب تكليف ومسؤولية وطنية قبل أن تكون تشريفًا، متعهدًا بأن يكون صوتًا صادقًا ومعبرًا عن تطلعات المواطنين، وأن يعمل بكل جد واجتهاد من أجل رفعة الوطن واستقراره، والحفاظ على مصالح الدولة المصرية في الحاضر والمستقبل.