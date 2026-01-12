نائبي الباجور ونبروه يخطئان في أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان

أخطأ النائب أحمد السبكي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، في أداء اليمين الدستورية خلال جلسه حلف اليمبن اليوم، حيث قال الدكتور أحمد السبكي «أرعى مصالح الشعب كاملة»، بينما ينص القسم على «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحافظ على الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» وأعاد السبكي ما أخطأ فيه.

النائب أحمد السبكي

ووقف السبكي لأداء اليمين، بينما قام مذيع الجلسات الدكتور علوم حميدة، بالنداء على اسم نائب آخر، وهو ما جلع السبكي يقف ويجلس لحين النداء على اسمه وحلف القسم.

ووقع النائب عبد الحميد شورى، نائب طلخا ونبروه، في خطأ خلال إلقاء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي لمجلس النواب.

النائب عبد الحميد شوري

وأضاف الشورى خلال أداء اليمين الدستورية كلمة "مخلصًا" في فقرة «أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» من اليمين، وصحح له مذيع الجلسات الدكتور علوم حميدة القسم، ولم يعده النائب مرة أخرى.