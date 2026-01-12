انهيار مفاجئ لمنزل بقرية الخيام في سوهاج وإنقاذ 5 أشخاص

شهدت قرية الخيام التابعة لمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، حادث انهيار مفاجئ لأحد المنازل السكنية؛ ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين أسفل الأنقاض، في مشهد أثار حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن تنجح قوات الإنقاذ في استخراج 5 أشخاص أحياء.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يفيد بانهيار منزل بدائرة مركز دار السلام، ووجود مصابين ومحتجزين أسفل الركام.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة، حيث تم فرض نطاق أمني مشدد حول المنزل المنهار؛ لمنع اقتراب المواطنين وضمان سلامة فرق الإنقاذ أثناء مباشرة أعمالها.

وبذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة في رفع الأنقاض والبحث بين الركام، وأسفرت تلك الجهود عن استخراج 5 أشخاص على قيد الحياة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة مستمرة لحالتهم الصحية.

وفي الوقت ذاته، تواصل الجهات المعنية أعمال التمشيط والفحص الدقيق لموقع الانهيار، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض، مع استمرار رفع مخلفات المنزل المنهار بالكامل.

كما تم إخطار الجهات المختصة لإجراء المعاينة الهندسية اللازمة، لبيان أسباب الانهيار، وما إذا كان ناتجًا عن تهالك المبنى أو عوامل إنشائية أخرى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما طالب أهالي القرية بسرعة فحص المنازل القديمة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أرواح المواطنين.