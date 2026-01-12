قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نداء إنساني عاجل للعثور على سيدة مسنة متغيبة في سوهاج

السيدة المتغيبة
السيدة المتغيبة
سوهاج _ أنغام الجنايني

أطلقت أسرة سيدة مسنة من أبناء محافظة سوهاج، نداءً إنسانيًا عاجلًا، في محاولة للعثور عليها، بعد تغيبها في ظروف غامضة منذ عدة أيام، وسط حالة من القلق والخوف الشديدين على سلامتها.

وتغيبت السيدة نادية عبد اللطيف حجازي، البالغة من العمر 63 عامًا، منذ صباح يوم 10 يناير الجاري، عقب خروجها من محل إقامتها بمدينة سوهاج، ولم تعد حتى الآن، ما دفع أسرتها إلى الاستغاثة بالمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في الوصول إلى أي معلومة قد تسهم في العثور عليها.

ماذا حدث؟

وأوضحت الأسرة أن السيدة تعاني من مرض نفسي، وهو ما يزيد من خطورة الموقف، ويجعل احتمالات تعرضها للأذى أو الضياع أكبر، خاصة مع مرور الوقت دون معرفة مكانها أو الاطمئنان عليها، مؤكدين أنها كانت ترتدي ملابسها المعتادة وقت خروجها، ولم تصطحب معها أي متعلقات شخصية.

وناشدت الأسرة كل من يراها أو يتعرف عليها، أو لديه أي معلومة حتى وإن كانت بسيطة سرعة التواصل، وعدم التردد في الإبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في إنقاذ حياتها وإعادتها سالمة إلى أهلها.

وأكد ذوو السيدة أن مشاركة هذا النداء قد تكون سببًا مباشرًا في عودتها، داعين المواطنين إلى التعامل مع الأمر بروح إنسانية، وتخيل أن المتغيبة قد تكون أمًا أو قريبة لأي شخص منهم.

وخصصت الأسرة رقمين للتواصل الفوري في حال العثور عليها أو الاستدلال على مكانها، وهما:
01226820493
01507888492 وتجدد الأسرة مناشدتها للجميع بعدم التأخر في المساعدة، مؤكدة أن فعل الخير لا يضيع أجره، وأن أي مجهود، مهما كان بسيطًا، قد يكون سببًا في عودة السيدة إلى أحضان أسرتها سالمـة.

