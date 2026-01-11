جريمة سرقة كلمة السر.. الداخلية تكشف لغز إختفاء مسنة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب سيدة "مسنة" عقب خروجها من منزلها بسوهاج.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة المنشأة بسوهاج من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلة عمه "مسنة" عقب خروجها من منزلها وأنها تعانى من أمراض الشيخوخة وضعف بالذاكرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (ربة منزل ، ونجلتها – مقيمتان بذات الدائرة) بإستدراج السيدة المشار إليها لمنزلهما ومغافلتها والتعدى عليها بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى لوفاتها للإستيلاء على قرطها الذهبى.

تم ضبط مرتكبتا الواقعة، وبمواجهتهما أقرتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما إستخراج جثمان المتوفاه من مكان إخفائه – العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة – المسروقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.