قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة التعامل على الأراضي الصادر قرار بسحبها | الصناعة تزف خبرا سارًا للمستثمرين
انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مؤسسة تنموية تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مؤسسة IFG هيرمس للتنمية الاجتماعية، قررت دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة بجودة عالية للمرضى، وإنهاء الاعداد المتزايدة لحالات قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال بروتوكول تعاون مع المؤسسة بحضور المهندس محمد عبد الرؤوف بركات استشاري مشروعات المؤسسة ، نيابة عن هناء حلمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

جامعة سوهاج

وقدم النعماني، الشكر لجميع المؤسسات المجتمعية والتي تقوم بدعم وتجهيز مستشفي شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأطفال الصعيد، موضحًا أن إدارة الجامعة وضعت خطة تطوير وتشغيل للمستشفي لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لتصبح مركزا اقليميا مرجعيا في كافة التخصصات الي جانب الغسيل الكلوي من خلال فرق طبية متميزة مستمرة .

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ، أن البروتوكول ينص علي ان تقوم المؤسسة بدعم وحدة الغسيل الكلوي بعدد ٢٠ ماكينة حديثة لتشغيل الوحدة، ودعمها بمحطة مياه لازمه، وعدد ٢ مضخة كهربائية و٢ مونيتور.

وقال الدكتور أحمد كمال، إن مستشفي شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان، وتضم ٢٦٣ سرير، ١٢٢ غرفة إقامة مرضي،١٧ عيادة خارجية، ٣ غرف مناظير، ٥ غرف عمليات، بالإضافة الي وحدات غسيل كلوي، حضانه مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعد كهربائي، و٢ سلم كهربائي، و وحدة تعقيم مركزية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

مؤسسة تنموية تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

منظومة الشكاوي

منظومة الشكاوى الحكومية تنجز 100٪ من الشكاوى والبلاغات في قطاع الصحة بالشرقية خلال 2025

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي

بالصور

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد