مؤسسة تنموية تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مؤسسة IFG هيرمس للتنمية الاجتماعية، قررت دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة بجودة عالية للمرضى، وإنهاء الاعداد المتزايدة لحالات قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال بروتوكول تعاون مع المؤسسة بحضور المهندس محمد عبد الرؤوف بركات استشاري مشروعات المؤسسة ، نيابة عن هناء حلمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

جامعة سوهاج

وقدم النعماني، الشكر لجميع المؤسسات المجتمعية والتي تقوم بدعم وتجهيز مستشفي شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأطفال الصعيد، موضحًا أن إدارة الجامعة وضعت خطة تطوير وتشغيل للمستشفي لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لتصبح مركزا اقليميا مرجعيا في كافة التخصصات الي جانب الغسيل الكلوي من خلال فرق طبية متميزة مستمرة .

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ، أن البروتوكول ينص علي ان تقوم المؤسسة بدعم وحدة الغسيل الكلوي بعدد ٢٠ ماكينة حديثة لتشغيل الوحدة، ودعمها بمحطة مياه لازمه، وعدد ٢ مضخة كهربائية و٢ مونيتور.

وقال الدكتور أحمد كمال، إن مستشفي شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان، وتضم ٢٦٣ سرير، ١٢٢ غرفة إقامة مرضي،١٧ عيادة خارجية، ٣ غرف مناظير، ٥ غرف عمليات، بالإضافة الي وحدات غسيل كلوي، حضانه مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعد كهربائي، و٢ سلم كهربائي، و وحدة تعقيم مركزية.