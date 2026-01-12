قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
نهائي السوبر الإسباني| هانزي فليك ملك النهائيات.. سجل مثالي يثبت قوته في المباريات الكبرى

واصل المدرب الألماني هانزي فليك تألقه وفرض نفسه كأحد أبرز المدربين القادرين على حسم المباريات النهائية بعد أن حافظ على سجله المثالي في كل نهائيات الكؤوس التي خاضها طوال مسيرته التدريبية ليضيف لقبه الجديد بكأس السوبر الإسباني إلى مجموعة انتصاراته السابقة.

فليك ملك النهائيات

فليك، الذي بدأ بصنع اسمه مع بايرن ميونخ سجلا تاريخيا في النهائيات الكبرى حيث قاد الفريق البافاري لتحقيق ثماني انتصارات في أهم البطولات: كأس ألمانيا 2020 بعد الفوز على باير ليفركوزن 4-2، دوري أبطال أوروبا 2020 بالفوز 1-0 على باريس سان جيرمان كأس السوبر الأوروبي 2-1 أمام إشبيلية وكأس السوبر الألماني 3-2 ضد بوروسيا دورتموند بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 1-0 أمام تيجريس.

ومع انتقاله إلى برشلونة، واصل فليك تألقه في النهائيات محققا فوزين متتاليين في كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد بنتيجتي 5-2 و3-2 إضافة إلى نهائي كأس الملك 2025 حيث تغلب على ريال مدريد 3-2 ليعزز سمعته كمدرب يملك القدرة على إدارة المباريات الكبرى وحسمها لحظة بلحظة.

نهائي السوبر الإسباني: برشلونة ضد الريال

تُوِّج نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2، في نهائي مثير احتضنه ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية مساء الأحد، ضمن نسخة 2025 من البطولة.

شهدت المباراة أحداثًا متلاحقة ومثيرة، عكست هشاشة الخطوط الخلفية للطرفين، وحسمتها لحظات حاسمة استغل فيها برشلونة أخطاء ريال مدريد المتكررة. 

افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة سريعة أنهى بها الكرة بتسديدة قوية على شباك تيبو كورتوا.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول شهدت المباراة انفجارًا بالأهداف، حيث أدرك فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد في الدقيقة (45+2) قبل أن يعيد روبرت ليفاندوفسكي التقدم للبارسا بعد دقيقتين فقط، ثم عاد جونزالو جارسيا ليسجل التعادل مجددًا في الدقيقة (45+6) لتتحول الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إلى دقائق مثيرة ومتوترة على كلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بدا ريال مدريد عاجزا عن استعادة التوازن بينما استغل برشلونة ارتباك المنافس ليوقع رافينيا على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 73 مانحا اللقب للفريق الكتالوني في مواجهة لم تحسم بالسيطرة بقدر ما حسمت باستغلال الأخطاء.

طريق الفريقين إلى النهائي

وكان برشلونة قد بلغ النهائي بعد فوز كاسح على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد فيما وصل ريال مدريد عقب انتصار صعب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 ليصطدم الفريقان في مواجهة حسمها الخبرة والتكتيك الألماني لفليك أكثر من سيطرة الملعب.

فليك يثبت نفسه كملك النهائيات

بهذا اللقب، يواصل هانزي فليك تعزيز سمعته كمدرب قادر على إدارة المباريات الكبرى وحسم النهائيات بأقل هامش خطا ويؤكد مرة أخرى أنه من أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية القادرة على تحويل أي مواجهة نهائية إلى انتصار مدروس ومحسوب، سواء مع بايرن ميونخ أو برشلونة.

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
جوائز جولدن جلوب
هيفاء وهبي
