هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن شعب مصر ألقى على عاتق المجلس أمانة كبرى تتمثل في تحقيق طموحاته وخدمة مصالحه، مشددًا على أن هذه المسؤولية تفرض على الجميع أداءً وطنيًا منضبطًا يراعي مصلحة الوطن والمواطن.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمة عقب فوزه برئاسة المجلس «أعدكم بالمساواة الكاملة بين جميع الأعضاء، والالتزام بأحكام الدستور، والحفاظ على هيبة البرلمان ودوره الدستوري».

وأوضح المستشار هشام بدوي أن الواجب التشريعي لا يقتصر على سن القوانين فقط، بل يستلزم ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذي.