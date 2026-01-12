قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
5 نواب يتنافسون على مقعدي وكالة مجلس النواب 2026

أعلن النائب عاصم الجزار، عضو مجلس النواب رئيس حزب الجبهة الوطنية، والنائب محمد الوحش ، سحر عتمان, وإسلام التلواني وعوض أبو النجا ترشحهم رسميًا لمنصب وكيل مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في جلسة افتتاحية رسمية إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة يمارس خلالها المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية وفقًا للدستور.

ويأتي إعلان الجزار ترشحه في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، والتي تضم رئيس المجلس ووكيلين، حيث تُجرى الانتخابات في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية للأعضاء.

ووفقًا للائحة والدستور، يبدأ المجلس أولًا بإجراءات انتخاب رئيسه، ولا يجوز إجراء أي مناقشات قبل إتمام هذه الخطوة، على أن تعقبها مباشرة إجراءات انتخاب الوكيلين. وتُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى لو لم يتقدم سوى العدد المطلوب.

وتُجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب لمنصب رئيس المجلس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجح الأكبر سنًا.

ويُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ليتولى مهام الرئاسة فور إعلان النتيجة، وتنتهي بذلك مهمة رئيس السن، كما يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة مكتب المجلس فور إعلانها، على أن تستمر هيئة المكتب لمدة الفصل التشريعي الثالث، دون جواز تولي المنصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

