رئيس مجلس النواب: أعد بالمساواة بين الأعضاء بإنصاف وموضوعية

قال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب: أعد بالمساواة بين الاعضاء بإنصاف وموضوعية، موجها حديثه لاعضاء مجلس النواب، قائلا :"أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم التي ستظل محل اعتزاز وإجلال".

وفاز المستشار هشام بدوي رسميًا برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث لعام 2026، بعد مشوار طويل في العمل القضائي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي بعد فوزه برئاسة مجلس النواب 2026

وفيما يلي أبرز محطات سيرته الذاتية:

تولى المستشار هشام بدوي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعُين نائبًا لرئيس الجهاز بموجب قرار جمهوري رقم 451 لسنة 2015.

بدأ مسيرته القانونية في نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله في النيابة العامة، وتدرّج في المناصب القضائية حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.

مجلس النواب المصري الجديد يبدأ أعماله.. أبرز أحداث الجلسة الأولى تكشفها مراسلتنا

قالت فرح الخولي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مجلس النواب المصري يعقد حالياً جلسته الإجرائية الافتتاحية ضمن الفصل التشريعي الثالث للفترة من 2026 إلى 2031، حيث يواصل الأعضاء أداء اليمين الدستورية، تمهيداً لاستئناف إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيلين له.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مجلس النواب يمثل الغرفة التشريعية الأولى في الحياة النيابية المصرية، وفقاً للمادة 101 من الدستور المصري، مشيرة إلى أن من أبرز اختصاصاته إقرار الموازنة العامة للدولة وخطتها، واعتماد السياسة العامة، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وإعداد الخطط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المرتبطة بالشأن العام.

وتابعت، أن دور الانعقاد العادي الأول يشهد طرح عدد من الملفات البارزة، يتصدرها الملف الاقتصادي، حيث يولي النواب اهتماماً خاصاً بتنمية الاقتصاد المصري بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، إلى جانب الاهتمام بملفات التعليم والصحة، والعمل على تطويرها من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

ولفتت الخولي إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشهداً غير مسبوق في تاريخ المجلس الممتد لأكثر من قرن ونصف، حيث ترأست الجلسة ثلاث سيدات مصريات من الأعضاء بصفتهم رئيسة السن والمعاونات، وذلك إلى حين انتخاب رئيس المجلس، مؤكدة أن هذا الحدث يعكس تطور المشهد البرلماني.

وأشارت إلى أن المجلس يضم تمثيلاً حزبياً متنوعاً لأكثر من 15 حزباً سياسياً، بما يعكس مختلف الدوائر والمحافظات والفئات المجتمعية، ويؤكد استقرار الحياة النيابية المصرية وقدرتها على التعبير عن متطلبات الشارع المصري.