قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس مجلس النواب: أعد بالمساواة بين الأعضاء بإنصاف وموضوعية

مجلس النواب
مجلس النواب
عادل نصار

قال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب: أعد بالمساواة بين الاعضاء بإنصاف وموضوعية، موجها حديثه لاعضاء مجلس النواب، قائلا :"أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم التي ستظل محل اعتزاز وإجلال".

وفاز المستشار هشام بدوي رسميًا برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث لعام 2026، بعد مشوار طويل في العمل القضائي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي بعد فوزه برئاسة مجلس النواب 2026
وفيما يلي أبرز محطات سيرته الذاتية:

تولى المستشار هشام بدوي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعُين نائبًا لرئيس الجهاز بموجب قرار جمهوري رقم 451 لسنة 2015.

بدأ مسيرته القانونية في نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله في النيابة العامة، وتدرّج في المناصب القضائية حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.

مجلس النواب المصري الجديد يبدأ أعماله.. أبرز أحداث الجلسة الأولى تكشفها مراسلتنا

قالت فرح الخولي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مجلس النواب المصري يعقد حالياً جلسته الإجرائية الافتتاحية ضمن الفصل التشريعي الثالث للفترة من 2026 إلى 2031، حيث يواصل الأعضاء أداء اليمين الدستورية، تمهيداً لاستئناف إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيلين له.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مجلس النواب يمثل الغرفة التشريعية الأولى في الحياة النيابية المصرية، وفقاً للمادة 101 من الدستور المصري، مشيرة إلى أن من أبرز اختصاصاته إقرار الموازنة العامة للدولة وخطتها، واعتماد السياسة العامة، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وإعداد الخطط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المرتبطة بالشأن العام.

وتابعت، أن دور الانعقاد العادي الأول يشهد طرح عدد من الملفات البارزة، يتصدرها الملف الاقتصادي، حيث يولي النواب اهتماماً خاصاً بتنمية الاقتصاد المصري بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، إلى جانب الاهتمام بملفات التعليم والصحة، والعمل على تطويرها من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

ولفتت الخولي إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشهداً غير مسبوق في تاريخ المجلس الممتد لأكثر من قرن ونصف، حيث ترأست الجلسة ثلاث سيدات مصريات من الأعضاء بصفتهم رئيسة السن والمعاونات، وذلك إلى حين انتخاب رئيس المجلس، مؤكدة أن هذا الحدث يعكس تطور المشهد البرلماني.

وأشارت إلى أن المجلس يضم تمثيلاً حزبياً متنوعاً لأكثر من 15 حزباً سياسياً، بما يعكس مختلف الدوائر والمحافظات والفئات المجتمعية، ويؤكد استقرار الحياة النيابية المصرية وقدرتها على التعبير عن متطلبات الشارع المصري.

هشام بدوي مجلس النواب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يبحث مع الجهاز المصري للملكية الفكرية آليات التعاون لتعزيز الابتكار في الصناعات الطبية

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون في جراحات العظام والمفاصل

وزير التعليم العالي

تعيين قيادات جامعية جديدة

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد