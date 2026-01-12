عاصم الجزار يعلن ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية

أعلن النائب عاصم الجزار، عضو مجلس النواب رئيس حزب الجبهة الوطنية، ترشحه رسميًا لمنصب وكيل مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في جلسة افتتاحية رسمية إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة يمارس خلالها المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية وفقًا للدستور.

ويأتي إعلان الجزار ترشحه في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، والتي تضم رئيس المجلس ووكيلين، حيث تُجرى الانتخابات في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية للأعضاء.

ووفقًا للائحة والدستور، يبدأ المجلس أولًا بإجراءات انتخاب رئيسه، ولا يجوز إجراء أي مناقشات قبل إتمام هذه الخطوة، على أن تعقبها مباشرة إجراءات انتخاب الوكيلين. وتُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى لو لم يتقدم سوى العدد المطلوب.

وتُجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب لمنصب رئيس المجلس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجح الأكبر سنًا.

ويُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ليتولى مهام الرئاسة فور إعلان النتيجة، وتنتهي بذلك مهمة رئيس السن، كما يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة مكتب المجلس فور إعلانها، على أن تستمر هيئة المكتب لمدة الفصل التشريعي الثالث، دون جواز تولي المنصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.