المستشار هشام بدوى يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

أدى المستشار هشام بدوى اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب ، وأدي وزراء سابقون اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان و كان في مقدمتهم د عاصم الجزار وزير الإسكان السابق و المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق و طارق الملا وزير البترول السابق ، وسامح شكري وزير الخارجية السابق شهدت الجلسة الافتتاحية الإجرائية لمجلس النواب 2026 ترأس نائبات للجلسة العامة ،حيث عقدت الجلسة برئاسة النائبة عبلة الهواري باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا ، و أصغر الأعضاء: النائبتين سامية الحديدي وسجى هندي.

