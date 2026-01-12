قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أصل الحكاية

بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟

نوة الفيضة الكبرى
نوة الفيضة الكبرى
أحمد أيمن

تشهد مصر، تقلبات جوية شديدة مع بداية فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بـ“نوة الفيضة الكبرى”، التي تعتبر من أقوى النوات الشتوية، وأكثرها تأثيرًا على الأحوال الجوية.

وتأتي هذه النوة في توقيت يبدأ من 12 يناير وتستمر لنحو 6 أيام، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وأمطارا متفاوتة الشدة، ورياحا قوية تؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الشمالية والوجه البحري.

ما هي نوة الفيضة الكبرى؟

“الفيضة الكبرى” هي نوة شتوية معروفة تاريخيًا في مصر، وخاصة في الإسكندرية والمناطق الساحلية الشمالية.

سُميت بهذا الاسم؛ لأنها تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل كبير، وزيادة قوة الأمواج؛ مما يعرّض مراكب الصيد والنشاطات البحرية للخطر، وقد يؤدي إلى توقفها خلال فترة النوة. 

 

ما تأثير نوة الفيضة الكبرى؟

مع دخول نوة الفيضة الكبرى؛ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة، خاصة في الصباح الباكر، مع نشاط ملحوظ للرياح التي تتراوح سرعاتها ما بين 30–50 كم/س؛ ما يزيد الإحساس بالبرودة والتقلبات الجوية في معظم أنحاء البلاد.

كما تتعرض السواحل الشمالية لموجات عالية واضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ما يستدعي الحذر للسفن الصغيرة وممارسي الصيد.

 

نصائح للتعامل مع “الفيضة الكبرى”

أصدرت الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة توصيات؛ لمساعدة المواطنين على مواجهة تأثيرات نوة الفيضة الكبرى بأمان، ومن أهمها:

  • القيادة بحذر خاصة خلال الشبورة المائية في الصباح.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية لمواكبة التغيرات المفاجئة في الطقس.
  • الابتعاد عن حواف المياه والأسلاك الكهربائية والأشجار العالية أثناء الرياح القوية.
  • ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الليل والصباح الباكر.
  • تجنب الأنشطة البحرية حتى يستقر الطقس.

ما هي النوات التالية؟ 

بعد نوة “الفيضة الكبرى”، من المتوقع أن تتبعها نوة “الغطاس” التي تبدأ في 19 يناير وتستمر لـ3 أيام، وتتميز هي الأخرى بأجواء ممطرة وتقلبات في الطقس.

ثم تأتي نوة “الكرم” في نهاية الشهر، وتحديدا 28 يناير وتمتد لـ7 أيام، وتشتهر بغزارة الأمطار والرياح.

