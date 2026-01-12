تقلبات جوية تضرب مطروح في نوة الفيضة الكبرى .. صور

تشهد محافظة مطروح حالة من التقلبات الجوية، تزامنًا مع تعرضها لنوة الفيضة الكبرى، .

وسادت أجواء شتوية غير مستقرة، صاحبها نشاط ملحوظ للرياح إلى جانب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من مدن ومراكز المحافظة.



وأدت شدة الرياح وارتفاع الأمواج إلى اضطراب حركة الملاحة والصيد في بعض المناطق الساحلية، فيما انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما زاد من الإحساس ببرودة الطقس.



ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمناطق تجمع مياه الأمطار، والتأكيد على جاهزية غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ.



وناشدت الجهات المعنية المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار، مع الالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، في ظل استمرار تأثير نوة الفيضة الكبرى خلال الأيام المقبلة.