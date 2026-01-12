أشد موجة بالشتاء.. موعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى

تقلبات جوية شدية في مختلف محافظات الجمهورية بعد بدء نوة الفيضة الكبرى التي تعد أشد نوات الشتاء وتشهد فيها البلاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة و سقوط أمطار رعدية .

بدء نوة الفيضة الكبرى في الاسكندرية

و تضرب نوة الفيضة الكبرى السواحل الشمالية بعد أيام قليلة من شهر يناير حسب جدول نوات الشتاء بميناء الإسكندرية، وتشتهر بهطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

صقيع و أمطار غزيرة

وتوصف نوة الفيضة الكبرى بكونها شديدة المطر ورياحها باردة وصقيع مستمر.

موعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى

تهب النوة فى صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة جدًا وصقيع ورياح باردة.

تبدأ نوة الفيضة الكبرى فى النصف الأول من شهر يناير كل عام وبالتحديد يوم 12 يناير.

تستمر نوة الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام يصاحبها الأمطار الغزيرة.

سبب تسمية نوة الفيضة الكبرى

سميت نوة «الفيضة الكبرى» بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير وتقفز الامواج إلى الجانب الأخر من الطريق.

موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضاً نظراً لارتفاع الموج بشكل كبير.

يعقب نوة الفيضة الكبرى نوة «الغطاس» والتى تشهد أمطار أيضا لمدة 3 أيام من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة.

حالة طواريء في الأسكندرية

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية حالة الطوارئ؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك لضمان استمرار حركة المرور بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية.

ودفعت الشركة بـ 150 سيارة ومعدة على مستوى المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، مؤكدًا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

نوة الفيضة الكبرى في مطروح

كما تشهد محافظة مطروح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تضرب نوة الفيضة الكبرى مدن ومراكز المحافظة، وسط سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، .

وشهدت حركة الملاحة اضطراب ملحوظ سواء أعمال الصيد او السياحة البحرية مع انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تصريف مياه الأمطار والتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية بالشوارع والميادين.

نوات الشتاء 2026 فى الإسكندرية

-نوة الفيضة الكبرى 12 يناير 2026 وتستمر لمدة 6 أيام، من أشد النوات، شديدة الأمطار والرياح جنوبية غربية.

-نوة الغطاس 19 يناير 2026 3 أيام، ممطرة ورياح غربية.

-نوة الكرم 28 يناير 2026 7 أيام، غزيرة الأمطار ورياح غربية.

-نوة الشمس الصغرى 18 فبراير 2026 وتستمر لمدة 3 أيام، ممطرة ورياح شمالية غربية.

-نوة السلوم 2 مارس 2026 يومان، ممطرة أحيانًا ورياح جنوبية غربية.

-نوة الحسوم 9 مارس 2026 7 أيام، غالبًا ممطرة ورياح جنوبية غربية.

-نوة الشمس الكبرى 18 مارس 2026 يومان، غالبًا ممطرة ورياح شرقية.

-نوة عوة (برد العجوزة) 24 مارس 2026