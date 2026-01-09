أمطار ورياح وتوقف الملاحة .. نوة الفيضة الكبرى تضرب مطروح

تشهد محافظة مطروح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تضرب نوة الفيضة الكبرى مدن ومراكز المحافظة، وسط سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، .

وشهدت حركة الملاحة اضطراب ملحوظ سواء أعمال الصيد او السياحة البحرية مع انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تصريف مياه الأمطار والتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية بالشوارع والميادين.



وناشدت الجهات المعنية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار ولوحات الإعلانات، حرصًا على سلامتهم، مع متابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية أولًا بأول.

يأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار تأثير نوة الفيضة الكبرى على المحافظة خلال الساعات المقبلة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.