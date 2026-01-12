سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر

أكدت السفيرة أوليفيا توديريان، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، أن اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل شرفًا كبيرًا وتقديرًا بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يتزامن مع احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، والدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للدورة السابعة والخمسين، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية والصحافة.

وأعربت السفيرة عن سعادتها البالغة بالتواجد وسط هذا الحشد الثقافي والإعلامي، موجهة الشكر لوزارة الثقافة المصرية وهيئة الكتاب وكل القائمين على المعرض، مؤكدة أن المؤتمر الصحفي يمثل لحظة خاصة بالنسبة لها، إذ استرجعت ذكرياتها في الدورة السابقة حين كانت بين الحضور ولم تكن تدرك حجم العمل والتحضيرات التي ستبدأ عقب إعلان اختيار رومانيا ضيف شرف.

وأوضحت أن العام الماضي شهد نشاطًا مكثفًا من وزارتي الخارجية والثقافة في رومانيا للترويج لهذا الاختيار، مشيدة بقرار وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي وصفته بالقرار الصائب والمعبّر عن عمق العلاقات بين البلدين.

وقالت السفيرة إن فكرة استضافة رومانيا ضيف شرف انطلقت من رغبة واضحة في التواصل مع الشعب المصري والاحتفال المشترك، خاصة في ظل الذكرى الـ120 للعلاقات الدبلوماسية، واصفة هذه المناسبة بأنها «احتفال استثنائي». وأشارت إلى الشعار الرسمي للمشاركة الرومانية، من تصميم الفنانة المصرية الشابة رشا مهدي، الذي يجمع بين رموز البلدين في عمل بصري يعكس روح الصداقة.

وأضافت أن مشاركة رومانيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد أهم وأكبر فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، مؤكدة أن برنامج وجناح رومانيا في المعرض ينطلقان من شعار «كتب للأصدقاء»، وهو الشعار الذي تحرص رومانيا على اعتماده في مشاركاتها الدولية، في إشارة إلى نقل المعرفة من نهر الدانوب إلى نهر النيل، وبناء صداقات ثقافية ومهنية وإنسانية بين الشعبين.

وكشفت السفيرة أن التحضيرات للمشاركة استغرقت عشرة أشهر من العمل المكثف، بالتعاون مع أكثر من 150 مؤسسة وشخصية ثقافية من مصر ورومانيا، مرشحة للزيادة إلى ما يتجاوز 200 مشارك، من بينهم الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، ومراكز دراسات، ودور نشر رومانية ومصرية، واتحاد الكتاب، وكتّاب وشعراء وفنانون ومترجمون وأكاديميون.

وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات تمثل في اختيار المؤلفين والكتب التي ستُترجم من الرومانية إلى العربية لأول مرة، موضحة أنه تم إنجاز ترجمة عشرة عناوين جديدة خصيصًا للمشاركة في المعرض، رغم محدودية عدد المترجمين من اللغة الرومانية إلى العربية، مؤكدة أن توسيع هذه القاعدة يمثل أولوية مستقبلية.

وأشارت إلى أن العديد من المشاركين في هذا المشروع الثقافي المشترك لن يلتقوا وجهًا لوجه إلا مع انطلاق المعرض، رغم أشهر طويلة من العمل المشترك عبر الحدود، معتبرة ذلك إنجازًا ثقافيًا بحد ذاته يعكس قدرة الثقافة على تجاوز المسافات.

وقدمت السفيرة نبذة عن البرنامج الثقافي الروماني، موضحة أنه يتسم بالتنوع ويشمل الأدب، والفنون، والسياسة الخارجية، والتقاليد الثقافية. وأشارت إلى مشاركة عدد من أبرز الكتّاب الرومانيين، وفي مقدمتهم الكاتب المسرحي العالمي ماتي فيشنيك، المقيم في باريس، والذي يحظى بمكانة خاصة في الثقافتين الرومانية والفرنسية، مع التأكيد على الاحتفاء بالحركة الفرانكفونية في مصر والعالم.

ويتضمن البرنامج فعاليات متخصصة حول تاريخ المطبوعات العربية، ولقاءات للمترجمين والمحررين والوكلاء الأدبيين، وتفاعلات بين المتخصصين في اللغة العربية في رومانيا ونظرائهم المصريين، إلى جانب المشاركة في فعاليات برنامج «القاهرة تنادي».

وأوضحت السفيرة أن البرنامج يشمل أيضًا فعاليات استراتيجية ودبلوماسية، من بينها مؤتمر حول الدبلوماسية الثقافية بين البلدين بمشاركة عدد من السفراء المصريين السابقين لدى رومانيا، وفعالية حول أولويات السياسة الخارجية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، أكدت السفيرة إيمان رومانيا بأهمية التعليم والبحث العلمي، مشيرة إلى مشاركة رؤساء ونواب رؤساء عدد من أبرز الجامعات الرومانية، إلى جانب نائب وزير الدبلوماسية العلمية، في فعالية تُعقد يوم 29 يناير لعرض فرص الدراسة والبحث في رومانيا، ودعت الشباب المصريين لزيارة الجناح الروماني والتعرف على هذه الفرص.

وأعربت عن اعتزازها بتنظيم مؤتمر خاص في الثاني من فبراير لتكريم الفنان الراحل صلاح السقا، مؤسس مسرح العرائس المصري، مشيرة إلى علاقته الوثيقة برومانيا خلال سنوات شبابه. كما أعلنت تخصيص عطلة نهاية الأسبوع الثانية من المعرض بالكامل لفعاليات الطفل، إلى جانب تقديم عروض موسيقية، ومعارض صور، وعروض للفنون التقليدية.

وكشفت السفيرة عن أبرز أرقام المشاركة الرومانية، التي تشمل تنظيم 30 فعالية خلال 13 يومًا، ومشاركة 60 ضيفًا من رومانيا، من بينهم 15 فنانًا، و10 دور نشر رومانية، و4 رؤساء أو نواب رؤساء جامعات، إلى جانب ثلاث شخصيات رفيعة المستوى، هم وزير الثقافة الروماني، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الثقافية، ومدير المعهد الثقافي الروماني.

وأكدت السفيرة أن اختيار رومانيا ضيف شرف المعرض، في عام يشهد أحداثًا ثقافية وتاريخية كبرى في مصر، يعكس تقديرًا كبيرًا للدور الثقافي المحوري الذي تلعبه القاهرة، ليس فقط سياسيًا، بل باعتبارها مركزًا ثقافيًا نابضًا عند ملتقى أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، داعية الجمهور إلى متابعة أنشطة السفارة الرومانية واحتفالات الذكرى الـ120 للعلاقات بين البلدين.