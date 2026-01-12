قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

البهى عمرو

شهدت أسعار الدواجن خلال الـ 14 يومًا الماضية ارتفاعات، وهو ما جعل المواطنين تسأل عن أسباب هذه الارتفاعات في ظل ثبات أسعار الأعلاف، لكن البعض من المسؤولين عن صناعة الدواجن خرج وأكد أن السبب في ذلك ارتفاع أسعار الكتاكيت، والمواسم التي كانت مع بداية العام الجديد، والمواطنين يسألون هل هذه الارتفاعات مؤقت أم ستظل مستمرة حتى رمضان؟.

ورد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أسئلة المواطنين وأكد أن أسعار الدواجن تشهد اليوم انخفاضا مقارنة بـ الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الكيلو الدواجن في المزرعة كان يسجل 75 جنيها، واليوم يسجل 70 أي أن هناك 5 جنيهات انخفاض بسعر كيلو الدواجن.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن خروج الدواجن من المزرعة بسعر 70 جنيها، ويصل للمواطن في المحل بأقل من 80 جنيه، فأن هذه الأسعار تعتبر عادلة للمربين و للمستهلكين.

الأسعار في رمضان مستقرة

 

ولفت إلى أن أسعار الدواجن تعتبر أرخص شئ الآن، وأن الأسعار في رمضان ستكون مستقرة، وأن الأسعار لن ترتفع في رمضان، وطالب من الجميع بالهدوء، حتى يعمل المنتجين في حالة من الاستقرار.  

وأشار إلى أنه يطلب الجميع بعدم نشر أخبار غير صحيحة عن أسعار الدواجن، موضحًا أن ما يتك يكون له تأثير على الانتاج ولذلك على الجميع الحصول على المعلومات الصحيحة من المتخصصين في المجال.


 
كما كشف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسباب ارتفاع الدواجن خلال الـ 14 يومًا الماضية، وقال إن من ضمن الأسباب عيد الميلاد المجيد، وزيادة الطلب على الشراء من قبل الأخوة المسيحيين، وأن من ضمن الأسباب أيضًا زيادة الطلب بسبب المواسم الخاصة بشهر رجب، وأيضًا دخول البلاد في فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب استخدام الدفايات التي تستخدم السولار.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاستهلاك خلال الأسبوعين الماضيين شهد ارتفاع، ولذلك حدث هناك زيادة في الطلب وقلة في العرض ولذلك شهدت الأسعار بعض التحركات، وأن أسعار الدواجن الآن تشهد توازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار بداية من اليوم شهدت انخفاضات عن التي كانت تسجلها في الأيام الماضية.

 
كما أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الأربع أشهر الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في الأسواق، وأن المربين كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة، وأن السبب في بيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة؛ يرجع إلى توافر الإنتاج، وزيادة المعروض بالأسواق.

مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات

 

ولفت إلى أن مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات التي يستهلكها المواطنين على مدار العام، ولذلك هناك فائضا نقوم بتصديره للخارج، وأن الدليل على ذلك؛ انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيها.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن يتراوح بين 65 لـ 70 جنيها، وأن أصحاب المزارع كانوا يبيعونها بـ 55 و60 جنيها، وهذه الأسعار تعتبر غير مربحة للمربي.


وأوضح أن مصر بها مزارع لتربية الدواجن تشبه الموجودة في الدول الخارجية، وأن المجازر الموجودة في مصر مميزة، وبها تطور كبير، ولذلك يتم العمل على زيادة التصدير للدول العربية والدول الخارجية، ومصر تصدر الدواجن المجهزة والكتاكيت لبعض الدول، وهناك خطة لزيادة التصدير.

ولفت إلى أن هناك بعض المنتجين بدأوا يعملون في بعض الدول الخليجية، لكن لم يتم وقف الإنتاج في مصر بشكل نهائي، لكن ما يقومون به يكون لتوسيع الاستثمارات الخاصة بهم.
 

المواطن يستهلك 14.5 كيلو دواجن بالعام

 

وأشار إلى أنه يتم العمل مع الحكومة لحل المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن، موضحًا أن من أهم المشكلات أن استهلاك المواطن من الدجاج في العام يقدر بـ 14.5 كيلو، وأنه على عام 2030، سيصل الاستهلال لـ 17 كيلو.
 

مصر تحتاج 4500 عنابر جديدة للدواجن 

 


وطالب المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الحكومة، بتسهيل القوانين؛ لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أننا في حاجة خلال الفترة الحالية وحتى 2030، أن نبني 4500 عنبر لتربية الدواجن، لأن هذا سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير العملة الصعب للدولة.

